AGTBRASIL participa dos 88 anos da Polícia Nacional Equatoriana

No dia 26 de março de 2026, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, composta pelos Agentes de Trânsito Adilson Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues, participou da celebração do 88º aniversário da Polícia Nacional Equatoriana. O evento foi realizado na Embaixada da República do Equador, em Brasília. Além disso, a comitiva contou com a presença do Supervisor de Dia, Agente André Vinícius.

Recepção oficial e presença internacional

A comitiva foi recebida pelo Embaixador Carlos Alberto Calero, pelo Coronel Rayn Oswaldo Ramos Medina, da Polícia Nacional Equatoriana, e pelo Auxiliar de Adidância, Sargento Primero Manuel Galicio López Santana.

O evento contou com a presença de adidos policiais e militares de diversos países, como Espanha, Paraguai, Peru e Colômbia. Dessa forma, o encontro reuniu representantes internacionais e fortaleceu o ambiente de cooperação entre as instituições.

Homenagem e valorização institucional

Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo institucional que apresentou a história da Polícia Nacional Equatoriana. O material destacou o profissionalismo da corporação e sua importância na garantia da ordem e da segurança pública no Equador.

Além disso, foi ressaltada a relevância da cooperação com as forças de segurança pública do Distrito Federal, incluindo o Detran-DF. Assim, o evento reforçou a imp

ortância do trabalho conjunto entre instituições nacionais e internacionais.

Fortalecimento da cooperação internacional

A participação da AGTBRASIL-DF e do SINATRAN-DF reforça o compromisso das entidades com o fortalecimento das relações institucionais e com o intercâmbio de experiências na área de segurança pública e trânsito.

Por fim, a AGTBRASIL-DF e o SINATRAN-DF parabenizam a Polícia Nacional Equatoriana pela celebração de seu 88º aniversário, reconhecendo sua atuação e contribuição para a segurança da sociedade equatoriana.