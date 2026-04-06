Gama, DF – No dia 7 de abril de 2026, a Ponte Alta Norte, no Gama, recebe o evento MTECH | Etapa Compormental, uma imersão gratuita organizada por Brasil Startups, GDF, M-tech, ACEIG e CMEC, com o palestrante Evandro Besa. Em duas horas, líderes e empreendedores terão acesso a ferramentas práticas para elevar sua trajetória profissional, construindo um ecossistema de alta performance na região.

O tema central, “O Próximo Nível Não Espera por Quem Tem Dúvida”, reforça que o mercado não tolera estagnação: “Enquanto muitos observam as mudanças, os verdadeiros líderes as provocam”. No evento, Evandro Besa compartilha experiências reais e destaca a importância de inspirar, comunicar-se bem e apoiar a equipe para alcançar objetivos coletivos.

A programação, a partir das 10h, inclui três palestras:

10h: Lidere Times – Transforme grupos em máquinas de entrega, vendo potencial de escala em cada pessoa.

– Transforme grupos em máquinas de entrega, vendo potencial de escala em cada pessoa. 11h: Assuma o Controle da Sua Vida – Domine decisões para que o sucesso seja consequência, não acidente.

– Domine decisões para que o sucesso seja consequência, não acidente. 12h: Lidere em Alta Performance – Alcance resultados impossíveis para a concorrência, com precisão em vez de mais horas.

Gratuito e colaborativo, o “Pacto da Mutua Ajuda” fortalece o network local: sua participação impulsiona o empreendedorismo regional.

Dados práticos:

Local: Pamonha Caipira Ponte Alta Norte, SH Ponte de Terra, Brasília, DF

Pamonha Caipira Ponte Alta Norte, SH Ponte de Terra, Brasília, DF Data: 7 de abril de 2026

7 de abril de 2026 Horário: A partir das 10h

A partir das 10h

Inscrições gratuitas via Sympla (vagas limitadas): Clique aqui!