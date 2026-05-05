“Eu de você”, com Denise Fraga, retorna a Brasília

A atriz desembarca pela quarta vez no Distrito Federal para duas apresentações de seu monólogo inspirado no cotidiano e nas histórias reais de pessoas comuns. As sessões acontecem no Teatro Paulo Gracindo, no SESC Gama, nos dias 9 e 10 de maio

Idealizado e criado pela atriz Denise Fraga, pelo produtor José Maria e pelo diretor Luiz Villaça, EU DE VOCÊ mostra histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, música, imagens e poesia. “Que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum? É dessa mistura que surge a ideia de nosso Eu de Você. O que tem em comum a Cris, o Paulo Leminski e o Zezé di Camargo? Tchekhov, eu e Francisco? Pelo que a avó do Felipe estava chorando enquanto os Beatles compunham mais uma canção? O que fará o Wagner quando ouvir o que Chico Buarque fez com o seu também coração partido? Costumo dizer que a arte ajuda a gente a viver, que quem lê Dostoievski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Porque sofrerá com companhia, sofrerá com a cumplicidade dos poetas. Entenderá que fazemos parte de algo maior, que pertencemos à roda da humanidade, seus dilemas eternos e sua fatídica imperfeição” – ressalta Denise Fraga. EU DE VOCÊ segue sua circulação pelos palcos do país em 2026 e a próxima parada será neste final de semana no Teatro Paulo Gracindo, no SESC do Gama (DF) para duas apresentações, no sábado (9/5), às 20h, e no domingo (10/5), às 17h30, com entrada gratuita, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível e retirada de um ingresso por CPF.

No espetáculo, o humor cotidiano leva o público a rir das situações corriqueiras. A gargalhada costuma ser uma arma poderosa que consegue ampliar a consciência, a sabedoria e trazer uma reflexão. Embora seja um solo, a atriz estará acompanhada de personagens inspirados em histórias reais: Fátima, Bruno, Clarice, Wagner, além de diversos artistas de grande reconhecimento, tecendo um bordado de vida e arte. Não há melhor espelho do que o outro. Sabemos quem somos a partir do que reverberamos. É́ urgente ver o outro, olhar pelo olhar do outro, ser eu de você. O que seria de nós se pudéssemos ser eu de você e você de mim, deixando-nos ambos atravessar por nossas experiências? Esta é a temática do novo espetáculo de Denise Fraga, Eu de Você, que estreou em setembro de 2019 no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, cumpriu temporada em São Paulo, Belo Horizonte e Campinas e teve turnê interrompida pela pandemia da COVID-19.

Eu de Você conta com o cineasta, roteirista, criador e diretor Luiz Villaça. A diretora de arte Simone Mina, multiartista, professora, figurinista, artista plástica, cenógrafa, premiada por importantes parcerias na cena teatral também faz parte deste time que tem ainda Rafael Gomes, criador, roteirista, dramaturgo, diretor de teatro e de cinema, responsável por montagens teatrais de reconhecimento nacional e a pesquisadora, encenadora e pedagoga no campo da dança e do teatro Kenia Dias que desenvolve trabalhos com a corporalidade, teatralidade e composição como diretrizes, com o foco nas dinâmicas do movimento e suas relações com a improvisação. Para completar o quadro de profissionais das artes, Fernanda Maia, musicista, diretora musical, maga extraordinária da composição de vozes para diversos espetáculos.

A empresa NIA TEATRO, de Denise Fraga, há mais de dez anos apresenta espetáculos em periferias até em grandes centros urbanos. Neste período, foram mais de 700 mil espectadores, o que revela a força do teatro no país.

“O desafio deste espetáculo é o de ressignificar nossa obra nesses tempos de pandemia, voltar a promover os encontros, com afeto e segurança. Contando histórias reais, rompendo a fronteira entre palco e plateia, fato e ficção, pedaços de vida embalados pela arte, pretendendo ampliar o nosso Teatro para uma real experiência de empatia” – conclui Denise, que canta mais de 10 canções do espetáculo, entre elas: O Cordão (Chico Buarque), Suspicious Minds (Elvis Presley) e Yolanda (Chico Buarque e Pablo Milanez).

SERVIÇO: Espetáculo: Eu de você Teatro Paulo Gracindo – SESC Gama Endereço: Setor Leste Industrial, Lotes 620, 640, 660 e 680, Gama (DF) Data: 9 e 10 de maio de 2026 Horários: sábado (9/5), às 20h, e domingo (10/5), às 17h30 Duração: 90 min Classificação indicativa: 12 anos Gênero: Comédia Dramática Capacidade do teatro: 362 lugares Ingressos: gratuitos, apenas 1 por CPF, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível Retirada de ingressos exclusivamente online a partir das 8h do dia 4 de maio, no site do SESC DF: https://www.sescdf.com.br/web/eventos/w/eu-de-voc%C3%AA-com-denise-fraga?structuredContentId=41657321&articleId=41657319 @DeniseFragaOficial @Eudevoceoficial Fotos e Teaser: https://drive.google.com/drive/folders/1cNW9sEhYAQqvMpOGcjBf4LcSOgIrouYI?usp=drive_link Créditos das fotos: Cacá Bernardes

Ficha Técnica:

Idealização e Criação: Denise Fraga, José Maria e Luiz Villaça

Com Denise Fraga

Direção Luiz Villaça

Produção José Maria

Obra inspirada livremente nas narrativas de Akio Alex Missaka, Anas Obaid, Barbara Heckler, Bruno Favaro Martins, Clarice F. Vasconcelos, Cristiane Aparecida dos Santos Ferreira, Deise de Assis, Denise Miranda , Eliana Cristina dos Santos, Enzo Rodrigues, Érico Medeiros Jacobina Aires, Fátima Jinnyat, Felipe Aquino, Fernanda Pittelkow, Francisco Thiago Cavalcanti, Gláucia Faria, José Luiz Tavares, Julio Hernandes, Karina Cárdenas, Liliana Patrícia Pataquiva Barriga, Luis Gustavo Rocha, Maira Paola de Salvo, Marcia Angela Faga, Marcia Yukie Ikemoto, Marlene Simões de Paula, Nanci Bonani, Nathália da Silva de Oliveira, Raquel Nogueira Paulino, Ruth Maria Ferreiro Botelho, Sonia Manski, Sylvie Mutiene Ngkang, Thereza Brown, Vinicius Gabriel Araújo Portela, Wagner Júnior

Texto Final: Rafael Gomes, Denise Fraga e Luiz Villaça

Dramaturgia: Cassia Conti, André Dib, Denise Fraga, Fernanda Maia, Luiz Villaça e Rafael Gomes.

Colaboração dramatúrgica: Geraldo Carneiro, Kenia Dias, José Maria

Direção Musical: Fernanda Maia

Musicistas: Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante

Direção de imagens em vídeo: André Dib

Direção de Movimento: Kenia Dias

Direção de Arte: Simone Mina

Iluminação: Wagner Antônio

Programação de Vídeo Mapping: Bruna Lessa

Design e operador de som: Carlos Henrique

Assistente e operador de luz e vídeo mapping: Ricardo Barbosa e Sibila Gomes

Assistente de produção: Tais Morgado

Técnico de Palco: Alexander Peixoto

Contrarregra e camareira: Cristiane Ferreira

Costureira: Judite de Lima

Produção das imagens em video: Café Royal

Produtora executiva: Adriana Tavares

Fotógrafo: Thiago “Beck” de Vicentis

Primeiro assistente de câmera: Diego José Marinho

Som direto: Fernando Akira

Eletricista: Alberto Ferreira

Logger: Hugo Dourado

Administração financeira: Evandro Fernandes

Fotos para arte: Willy Biondani

Fotos de cena: Cacá Bernardes

Programação visual: Guime Davidson, Phillipe Marks

Redes sociais: @DeniseFragaOficial

Roteiro de Audiodescrição: Letícia Schwartz

Consultoria: Luís D. Medeiros

Coprodução: Café Royal

Produção: NIA Teatro

Produção local (DF): Maré Cheia | Milca Luna

Fonte: Âncora Comunicação – Carla Spegiorin

Fotos: Cacá Bernardes