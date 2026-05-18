Até dia 21, inscrições para a oficina de Produção Cultural no Gama

Ponto de Cultura Voar oferece vagas com bolsas para formação gratuita com possibilidade de renda

Vão até a quinta-feira, 21 de maio, as inscrições para a oficina gratuita de Produção Cultural com Mariana Camargo (módulo 1) e Marco Augusto de Rezende (módulo 2- Escrita de Projetos Culturais) pelo link https://shre.ink/ oficinaspontovoar . O Ponto de Cultura Voar oferece vagas para jovens de 18 a 24 anos, com aulas em formato híbrido (online e presencial), entre 30 de maio e 30 de julho. Informações: (61) 99827-6019 ou pelo Instagram @institutovoarcultural.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.

Oficina de Produção Cultural (teoria e prática) com Mariana Camargo e Marco Augusto de Rezende – Objetiva formar e capacitar jovens para atuação no campo da produção cultural, proporcionando uma experiência prática e conectada com a realidade dos territórios. Mais do que uma abordagem teórica, a oficina propõe uma imersão no fazer cultural, incentivando os participantes a desenvolverem autonomia na criação e execução de projetos. Ao longo da formação, os participantes aprendem a transformar ideias em projetos viáveis, planejar e estruturar eventos culturais, compreender processos de produção, logística e comunicação, além de vivenciar simulações de situações reais e desenvolver estratégias para resolução de desafios.

Mariana Camargo é jornalista, produtora cultural e artista circense. Atua há mais de 15 anos na área de comunicação e cultura, com destaque para a produção de espetáculos e projetos de formação artística nos últimos oito anos. Ao longo da trajetória, trabalhou como produtora em mais de 20 projetos culturais, sendo proponente e responsável direta pela aprovação de cerca de 12 propostas nos últimos quatro anos. Também soma mais de 50 apresentações realizadas e 15 espetáculos produzidos ou integrados em coletivos de artes integradas como a Trupe Por Um Fio e Mulher do Mundo.

Marco Augusto de Rezende é produtor cultural, gestor e elaborador de projetos com consolidada trajetória no cenário artístico do Distrito Federal. À frente da Planador Produções, especializou-se na estruturação de propostas para leis de incentivo e fundos de apoio à cultura, acumulando vasta experiência na coordenação executiva de festivais, mostras itinerantes e eventos de economia criativa. Com um olhar estratégico voltado para a democratização do acesso à arte, Marco atua na concepção de projetos que integram linguagens como o teatro de bonecos — por meio de sua atuação no grupo Voar Teatro de Bonecos — e a música regional. Sua expertise abrange desde o planejamento orçamentário e captação de recursos até a logística de circulação de espetáculos, consolidando-se como uma figura chave na articulação entre fomento público e impacto social nas comunidades do DF e Entorno

A coordenadora de atividades formativas, Milena Guedes, afirma que a formação dos dois módulos será realizada de 30 de maio a 30 de julho e caso haja vagas remanescentes, pessoas com idade superior a 24 anos poderão ocupá-las, porém não poderão exercer a função de agente cultural.

Ela também informa que as aulas presenciais serão realizadas no Espaço Voar Cultural (SMA Conjunto K Lote 05, na entrada do Pró-DF- Gama).

“Ao fim do curso serão selecionados 10 agentes que receberão uma bolsa de R$ 900 por dois meses. Esses agentes atuarão na dinamização e gestão das atividades culturais, fortalecendo a cultura viva nas comunidades e promovendo a continuidade e multiplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do projeto”, explica Milena.

A coordenadora faz questão de salientar que serão priorizados candidatos pretos, pardos, indígenas, LGBTQIAPN+, PCDs, mulheres, jovens de baixa renda e jovens que residirem no Gama ou proximidades.

Serviço:

O quê: Inscrições abertas à oficina gratuita de Produção Cultural

Quem oferece: Ponto de Cultura Voar

Quando: Até a quinta-feira, 21 de maio

Quem (Público-alvo): jovens de 18 a 24 anos

Bolsas: 10 vagas com R$ 900/mês por 2 meses

Informações: (61) 9827-601

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.