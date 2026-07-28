Até dia 30, inscrições abertas a artistas e grupos à Mostra Artística do Ponto de Cultura Voar no Gama

Serão selecionadas 10 atrações culturais locais com cachê de R$ 1.500 para apresentações em escolas e na sede do Instituto na primeira semana de agosto

Estão abertas até a próxima quinta-feira, 30 de julho de 2026, as inscrições para a seleção de 10 atrações culturais à programação da Mostra Artística do Ponto de Cultura Voar, oferecendo oportunidade de visibilidade e remuneração para artistas, grupos e coletivos da região. Inscrições pelo link https://shre.ink/mostraponto .Informações como detalhes do edital e comunicados oficiais pelos perfis oficiais do Instituto Voar Cultural @institutovoarcultural ou do Ponto de Cultura Voar @pontodeculturavoar no Instagram

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF) e é fruto de um Termo de Cooperação Cultural firmado entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva.

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar e promover novos talentos por meio de apresentações artísticas que ocuparão escolas públicas da Região Administrativa do Gama e a sede do Instituto Voar Cultural durante a primeira semana de agosto de 2026. Serão selecionadas 10 atrações, contemplando o valor unitário de cachê de R$ 1,5 mil cada, totalizando R$ 15 mil em investimentos diretos na base cultural comunitária.

Poderão participar da seleção pessoas jurídicas de natureza cultural, Microempreendedores Individuais (MEIs), associações, cooperativas, grupos representados por pessoa jurídica, coletivos sem CNPJ e novos artistas. As apresentações buscam valorizar manifestações da cultura popular e comunitária, promovendo o acesso direto de estudantes e da comunidade às expressões artísticas locais. Havendo ausência de propostas habilitadas do Gama em número suficiente, o edital prevê a seleção de atrações de outras Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Serviço:

O quê: Abertas as inscrições a artistas e grupos à Mostra Artística do Ponto de Cultura Voar

Quem oferece: Ponto de Cultura Voar.

Quando: Inscrições até 30 de julho de 2026. Apresentações na primeira semana de agosto de 2026.

Onde se inscrever: Link https://shre.ink/mostraponto ou também com informações do edital pelo link disponível nas bios @institutovoarcultural ou @pontodeculturavoar no Instagram

Premiação/Cachê: Seleção de 10 atrações artísticas com cachê de R$ 1,5 mil cada.

Projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB-DF), SECEC-DF e Ministério da Cultura (Cultura Viva).