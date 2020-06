Atendimento da dengue no HRG vai para UBSs da região

Devido à baixa procura da população, a tenda de acolhimento da dengue montada no estacionamento do Hospital Regional do Gama (HRG) será desativada a partir da próxima segunda-feira (1º/6). O mesmo serviço continuará a servir ao público nas unidades básicas de saúde (UBSa) da região.

A Região de Saúde Sul já conta com o reforço de 52 novos profissionais de saúde, recém-lotados no Gama e em Santa Maria. Eles reforçaram as equipes de saúde da família e os atendimentos. Ao todo, são sete enfermeiros, 20 médicos de família e comunidade e 25 agentes comunitários de saúde (ACS).

De acordo com a diretora de Atenção Primária da Região de Saúde Sul, Regiane Martins, as UBSs estão preparadas para fazer o atendimento específico aos pacientes com suspeita dengue, além do acolhimento de casos suspeitos de Covid-19. A gestora destaca ainda que, com a desativação da tenda no HRG, será possível otimizar recursos humanos e materiais, como os equipamentos de proteção individual (EPIs).

“Lembrando que não estamos fechando nenhum serviço, porque ele continua nas UBS. Estamos apenas direcionando o atendimento para as unidades básicas de saúde que já estão preparadas para receber e atender à demanda dos pacientes”, informou a diretora.

Para garantir a agilidade do serviço, a Diretoria Administrativa da Região de Saúde Sul disponibilizou uma logística de transporte que possibilitará que as coletas dos exames laboratoriais nas UBSs sejam levadas para o laboratório do HRG. Será mantida, então, a assistência e a resolutividade.

Enquanto isso, neste primeiro momento, uma equipe de profissionais será destacada para o estacionamento onde ficava a tenda, de modo a informar o público sobre a desativação do espaço e redirecionar os pacientes para a unidade básica de saúde mais próxima de suas residências.

Conforme os dados apresentados pela Diretoria de Atenção Primária da Região de Saúde Sul, a média de casos confirmados de dengue na tenda era de 15 pacientes por dia.

* Com informações da Secretaria de Saúde