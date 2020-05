NASA e SpaceX lançam astronautas no espaço

Na tarde de sábado (30) a Missão da SpaceX partiu do Complexo de Lançamentos 39-A localizado na base da NASA em Cabo Canaveral na Flórida (EUA). A nave Crew Dragon partiu às 15h, horário local, com destino a Estação Espacial Internacional.

A histórica missão está levando dois astronautas da NASA a bordo. E, apesar longas horas de incerteza por causa das condições meteorológicas, o tempo acabou favorecendo e o lançamento ocorreu pontualmente às 15h, horário local. Bob Behnken e Doug Hurley devem chegar ao destino final em 19h de hoje, horário local.

Os astronautas viajam no módulo Dragon, que chegou ao espaço incorporada no nariz do Falcon 9. Todas as condições técnicas necessárias para assegurar um lançamento foram cumpridas. Um boletim publicado chegou a ser publicado cerca de hora e meia antes da descolagem dizendo que não havia condições para a missão, mas o tempo mudou e permitiu o avanço cerca de meia hora antes do lançamento.

Neste momento, o Falcon 9 já a caminho da Estação Espacial Internacional, O foguete propulsor passou no teste. A cápsula onde estão os astronautas segue seu curso perfeitamente.

A NASA, Agência Espacial Norte Americana, está com cobertura integral em seu canal de TV (NASA TV) e em seu canal no YouTube. Você pode conferir tudo clicando aqui.

O momento em que os astronautas se despediram da família

Minutos antes da chegada a nave, Bob Behnken e Doug Hurley, já devidamente equipados com os trajes espaciais preparados pela SpaceX, conversaram com Jim Bridenstine (administrador da NASA) e despediram-se de suas famílias. Bob deixou um recado ao filho: “Porta-te bem, não dês problemas à mãe”.

Impossibilitados se despediram pessoalmente de suas mulheres e filhos, eles levantaram os braços e juntaram as mãos, simulando um abraço. “Adeus, malta”, disseram Bob e Doug às famílias. Já dentro dos Tesla, Doug esticou as luvas e permitiu ao filho que a tocasse pela última vez antes do voo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, assistiu a decolagem no Centro Espacial Kennedy a bordo do Air Force One. Trump foi uma das poucas pessoas a assistir a decolagem diretamente da base de Cabo Canaveral. Uma vez que, no momento de guerra contra a COVID-19, as aglomerações de pessoas foram proibidos. O último presidente a assistir a um lançamento tinha sido Bill Clinton em 1998 com o Space Shuttle Discovery.

Assim no dia de hoje, 30 de maio de 2020, em meio uma guerra contra um inimigo ainda sem combatente, mais uma página da nossa história segue sendo escrita. Pela primeira vez na história aero-espacial uma nave totalmente desenvolvida pela iniciativa privada. O foguete foi desenvolvido pela Space X, empresa do empresário e visionário, Elon Musk. Musk também é o dono da Tesla Motors, empresa revolucionou o mercado de veículos elétricos e hoje é líder no segmento.

Link da transmissão ao vivo:

Da redação do Gama Cidadão