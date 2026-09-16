Equipe do Gama garantiu pódio em diferentes categorias e levou o nome da cidade ao alto do atletismo regional

A equipe da Associação dos Corredores de Rua do Gama (Corgama) foi destaque na Corrida Sesc Guará, realizada no final de junho. Com garra, determinação e espírito de equipe, os atletas representaram a cidade do Gama e conquistaram resultados expressivos em diferentes categorias da competição.

Cada quilômetro percorrido refletiu a dedicação dos corredores, que enfrentaram o percurso com disposição e demonstraram a força do atletismo gamense. Entre os principais destaques da equipe estão:

Alessandro Pires conquistou o 3º lugar geral na prova de 5 km, destacando-se pela velocidade e regularidade.

Francisco Elis garantiu o 1º lugar na faixa etária 60+ masculina, no percurso de 10 km.

Antônio Eudes conquistou a 2ª colocação na faixa etária 60+ masculina, também nos 10 km.

Terezinha Cova assegurou o 3º lugar na categoria 60+ feminina.

Os resultados reforçam o crescimento da corrida de rua no Gama e evidenciam o trabalho desenvolvido pela Corgama na promoção do esporte e da qualidade de vida. A participação da equipe também demonstra que a dedicação, o treinamento e a união são fundamentais para alcançar bons resultados, independentemente da idade.

A associação parabenizou todos os atletas que participaram da competição e destacou a dedicação da presidente da Corgama, Rose Mary de Assis Moraes, pelo trabalho em defesa do esporte e pelo incentivo aos corredores da cidade.

Com as conquistas na Corrida Sesc Guará, a Corgama mais uma vez levou o nome do Gama ao pódio e mostrou que o esporte transforma vidas, promove saúde e fortalece os vínculos da comunidade.

Parabéns aos atletas da Corgama e à presidente Rose Mary de Assis Moraes pelas conquistas e pelo trabalho em favor do atletismo do Gama.





Da Redação do Gama Cidadão