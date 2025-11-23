O ato marcou a retomada de GIM no cenário político do DF, reuniu lideranças e reforçou o compromisso com uma nominata renovada e competitiva para 2026.

O Avante/DF oficializou, nesta quarta-feira (19/11), a nova Comissão Provisória Regional, em cerimônia realizada na Liderança do Avante, no Anexo IV da Câmara dos Deputados. O ato reuniu lideranças políticas, pré-candidatos e nomes históricos da política do Distrito Federal.

O ex-governador José Roberto Arruda, pré-candidato ao Governo do DF, foi o protagonista do evento e dedicou grande parte do seu discurso ao presidente regional do partido, GIM (Gim Argello).

Arruda destaca trajetória de GIM: “O cair é do homem, o levantar é de Deus”

Em uma fala marcada por emoção, Arruda relembrou sua história política e pessoal ao lado de GIM:

“O GIM e eu já sofremos muito, e o sofrimento ensina. É bíblico que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A vida de um homem não se conta pelas vezes que ele cai, mas pelas vezes que ele tem coragem de levantar.”

Ele reforçou o papel de GIM na história política da capital:

“Nenhum outro senador, e eu me incluo, trouxe tantos recursos para Brasília quanto ele.”

E celebrou o retorno de GIM à vida pública:

“Vencidas todas as batalhas judiciais, graças a Deus, o GIM hoje está totalmente liberado para voltar à vida pública.” Daniel Radar: “Este é só o começo. O DF precisa de renovação e de uma nominata de peso”

O vice-presidente do Avante-DF, Daniel Radar, também discursou e destacou que o evento marca apenas a largada do novo movimento político que o partido pretende construir na capital.

Em suas palavras:

“Este é só o primeiro momento. A política do Distrito Federal precisa de renovação, e o Avante chega para construir essa mudança.”

Radar ressaltou que a presença de grandes lideranças na nova fase da legenda fortalece o projeto do partido:

“Com novas ideias, com energia e com líderes experientes ao nosso lado, teremos uma nominata de peso para o DF.”

Nos bastidores, o posicionamento de Daniel Radar foi interpretado como um recado direto aos partidos tradicionais:

o Avante pretende ocupar espaço real no debate político local e disputar protagonismo na formação das chapas proporcionais.

Alinhamento com o presidente nacional e metas para 2026



A fala de Arruda também destacou o compromisso do presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé:

“A sua palavra vale mais que qualquer contrato. Você não mudou uma vírgula do que conversamos.”

Sob a liderança de GIM, o partido trabalha com três metas centrais para 2026:

* fortalecer a nominata;

* conquistar espaço na CLDF e na Câmara Federal;

* e consolidar o projeto de Arruda rumo ao Buriti.

Composição da Comissão Provisória – Avante-DF



* Presidente: GIM (Gim Argello)

* 1º Vice-presidente: Daniel de Sousa Oliveira (Daniel Radar)

* 2º Vice-presidente: Jucelino Kubitscheck

* 3º Vice-presidente: Paulo Goyaz Alves da Silva

* Secretária-Geral: Mariane Blancato Pontes Silva

* 1º Secretário: Eliseu Kadesh Rosa Assunção

* 2º Secretário: José Ricardo do Nascimento

* 1º Tesoureiro: Karlos Marques dos Santos

* 2º Tesoureiro: Clemilton Saraiva dos Santos

Foto: Avante | Ascom