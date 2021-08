Durante o ato, o comandante Winston anuncia Frente Bolsonarista do DF e cita deputado distrital traidor no DF (veja os vídeos)

Manifestantes fazem protesto em Brasília, na manhã deste domingo (1°), em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor do voto impresso. O ato começou por volta das 10h e bloqueou todas as faixas do Eixo Monumental, entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Congresso Nacional.

Com bandeiras do Brasil e vestido nas cores verde e amarelo, o grupo se concentrou no Museu da República, e, às 10h45, seguiram até o gramado do Congresso. Três carros de som comandavam o ato.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) novamente colocou em dúvida a realização de eleições em 2022 ao se dirigir a apoiadores por meio de videochamada do ato neste domingo (1º) em defesa do voto impresso.

Segundo os organizadores, cerca de 50.000 pessoas ocuparam o gramado do Congresso Nacional vestindo verde e amarelo.

Bolsonaro discursa por videochamada

Comandante Winston anuncia Frente Bolsonarista do DF

Da redação do Gama Cidadão – 01/07/2021