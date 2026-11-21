Encontro na Arena BRB Mané Garrincha reuniu especialistas brasileiros e internacionais para discutir planejamento operacional, tecnologia e lições aprendidas na Copa FIFA 2026

Brasília sediou nesta quinta-feira (19) o “Seminário Internacional de Segurança Pública para Grandes Eventos Esportivos”, encontro preparatório para a Copa do Mundo Feminina de Futebol FIFA 2027. A capital federal é uma das arenas oficialmente previstas para receber jogos do torneio no Brasil, ao lado de outras cidades-sede — entre elas Salvador (BA), que também abrigará partidas.

O evento reuniu profissionais de segurança pública e especialistas para o intercâmbio de experiências, a discussão de estratégias operacionais e o aprimoramento do planejamento de segurança em competições esportivas de grande porte. A AGTBRASIL, a AGEDETRAN-DF e o SINATRAN-DF, instituições de classe, foram representadas no seminário.

A AGTBRASIL foi representada por seu Diretor Regional de Relações Institucionais, o agente Adilson Vellasco, que também recebeu convite do major Igor, da Polícia Militar da Bahia, para a conferência de segurança pública a ser realizada em Salvador entre os dias 16 e 18 de dezembro — cidade que igualmente sediará jogos do mundial.

Programação incluiu palestra magna de especialista da IACP e visita técnica ao estádio

A programação se estendeu ao longo de todo o dia, com palestras, apresentações institucionais, demonstrações tecnológicas e uma visita técnica às instalações do estádio.

A abertura contou com a participação de autoridades e representantes institucionais, seguida de palestra magna da Dra. Jennifer D. Brown, Ph.D., integrante da diretoria da IACP (International Association of Chiefs of Police), que veio dos Estados Unidos especialmente para o seminário. A especialista tem experiência relacionada aos centros de operações de segurança da Copa FIFA 2026.

Entre os temas tratados estiveram a preparação operacional para a Copa do Mundo Feminina FIFA 2027, a atuação institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a estrutura e a operação de segurança da Arena BRB Mané Garrincha, as lições aprendidas durante a Copa FIFA 2026 e o emprego de tecnologias aplicadas à segurança de grandes eventos.

Participação institucional reforça capacitação e integração entre forças

Segundo a AGTBRASIL, a presença no seminário reforça o compromisso institucional com a capacitação de seus profissionais, a integração entre as forças de segurança e o aperfeiçoamento das ações de planejamento e execução de operações policiais em grandes eventos.

Da redação do Gama Cidadão – 21/11/2026