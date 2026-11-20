Encontro no Setor Oeste marcou o retorno das atividades do CONSEG Urbano após pausa eleitoral e teve homenagem da SSP-DF à presidente Luciana Maria

O Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG – Urbano) do Gama retomou suas atividades nesta quarta-feira (18) com reunião na Rede Esperança Proame, no Setor Oeste da cidade. O encontro havia sido suspenso por causa das eleições de outubro e reuniu moradores, lideranças comunitárias, gestores públicos e representantes das principais forças de segurança do Distrito Federal.

A pauta da noite foi construída pela própria comunidade: 25 demandas foram apresentadas por moradores e lideranças e acolhidas pela mesa mediadora do Conselho. Segundo a presidente do CONSEG Gama, Luciana Maria da Silva, o encontro reuniu moradores, 11 autoridades e gestores, além das principais forças de segurança do DF.

O coronel da PM Dansmann ficou de articular com o CONSEG e as autoridades competentes a relação das pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade que estão dormindo dentro de órgãos públicos, para encaminhamento a abrigos. O compromisso foi assumido em resposta a uma das 25 demandas levadas pelos moradores e lideranças comunitárias, e transforma a reunião em espaço de encaminhamento concreto — não apenas de escuta.

Um dos momentos mais simbólicos da noite foi a homenagem feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), que entregou uma medalha à presidente do Conselho.

“Foi um enorme reconhecimento da Secretaria de Segurança. Essa medalha pode até parecer um pequeno gesto, um mimo, mas representa algo muito maior. Essa medalha não é minha, é de toda a comunidade do Gama! É de cada pessoa que acredita nos projetos, que confia nos Conselhos e que sabe que, juntos, temos condições de transformar vidas e fazer a diferença”, disse Luciana Maria.

O evento teve forte presença institucional. Estiveram presentes representantes da Regional de Ensino, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da 20ª Delegacia de Polícia, da Administração Regional do Gama, do 9º Batalhão da PM e do Corpo de Bombeiros, além de órgãos como Detran, DF Legal, IBRAM, CEB, e a própria Secretaria de Segurança Pública.

Conselheiros voluntários levam a voz do morador às autoridades

O trabalho dos conselheiros comunitários de segurança é estritamente voluntário. Eles monitoram, avaliam e sugerem soluções para os problemas de segurança pública da região. Nas reuniões periódicas, as reivindicações da comunidade são apresentadas diretamente aos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, aos delegados-chefes da Polícia Civil e a representantes de diversos órgãos governamentais — garantindo que a voz do morador chegue às autoridades.

O Conselho convida a população a acompanhar as datas das próximas reuniões e a participar. A presença da comunidade é apontada como essencial para o exercício do controle social e de uma gestão democrática, popular e participativa, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.

Para acompanhar as ações, as datas das reuniões itinerantes e as melhorias para o Gama, o CONSEG Gama Urbano mantém perfil oficial com informações sobre as reuniões nos setores Leste, Oeste, Sul e Norte, atualizações sobre o projeto de monitoramento DF 360 e o diálogo direto com Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O perfil é @CONSEG.GAMA.

Da redação do Gama Cidadão – 20/11/2026

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