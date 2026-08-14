A Câmara dos Deputados realiza nos dias 27 e 28 de agosto o I Encontro de Assessoramento Legislativo e Orçamentário, evento que reunirá, pela primeira vez, os profissionais que atuam no assessoramento institucional das Casas do Congresso Nacional e das assembleias legislativas.

O objetivo é promover a integração entre equipes técnicas e o compartilhamento de experiências, ferramentas e soluções, além da construção de uma rede permanente de diálogo e cooperação entre os Legislativos federal e estaduais.

O encontro ocorrerá das 9h às 18h no Auditório Nereu Ramos e nos plenários 1 e 2 do Anexo II. O canal da Câmara no YouTube transmitirá o debate ao vivo. As inscrições já estão abertas e a programação está disponível no portal institucional.

Programação

O evento contará com a participação de especialistas em temas estratégicos do assessoramento legislativo e orçamentário, como inteligência artificial, atuação preventiva, impacto orçamentário-financeiro, emendas impositivas e modelos de assessoramento.

Entre os participantes estão José Evande Araújo e Paulo Dantas, respectivamente consultores-gerais da Câmara e do Senado; Ricardo Miranda, diretor da Consultoria Legislativa da Câmara; Flávio Luz, consultor-geral de Orçamento do Senado; Graciano Rocha, diretor da Consultoria de Orçamento da Câmara; Carolina Rodrigues, consultora legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais; Janaína Reinheimer, consultora de acompanhamento financeiro-orçamentário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso; e Ana Sofia Antunes, consultora legislativa da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, entre outros.