Teatro, música eletrônica, programação fitness e Feira da Uva e do Vinho: o que fazer no fim de semana

O fim de semana reúne uma programação cultural marcada pela diversidade de linguagens e pela presença de grandes nomes da música brasileira. Entre os destaques estão Zé Ramalho, Chico César, Bell Marques, Léo Santana e o humorista Marco Luque, além de festivais, teatro e eventos gratuitos que ocupam diferentes regiões do Distrito Federal.

🎵 Na Praia Festival

O festival reúne oito apresentações ao longo de dois dias. Na sexta-feira (14), sobem ao palco Catdealers, Victor Lou, Blazy, Gabe, Roddy Lima e Departamento. No sábado (15), a programação continua com Bell Marques e Léo Santana.

Data: 14 e 15 de agosto

14 e 15 de agosto Horário: sexta a partir das 20h; sábado a partir das 18h

sexta a partir das 20h; sábado a partir das 18h Local: Na Praia Parque, Brasília

Na Praia Parque, Brasília Ingressos: pelo site

🎤 Zé Ramalho canta gerações de sucesso

Zé Ramalho volta à capital para uma apresentação dedicada a sucessos que atravessam quase cinco décadas de carreira. O repertório reúne clássicos como “Avôhai”, “Chão de Giz”, “Admirável Gado Novo”, “Frevo Mulher” e “Bicho de Sete Cabeças”, combinando música nordestina, cordel, psicodelia e rock.

Data: 15 de agosto

15 de agosto Local: Espaço Dois Ipês, Asa Norte

Espaço Dois Ipês, Asa Norte Ingressos: a partir de R$ 80 (meia-entrada); classificação 18 anos

🌟 Festival Petrobras Multiversos recebe Chico César e Os Garotin

O Complexo Cultural da República recebe o Festival Petrobras Multiversos, com programação dedicada à música brasileira, às tradições populares e à diversidade cultural. Entre as atrações estão Chico César e Os Garotin, além de artistas locais. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

Data: 15 de agosto

15 de agosto Horário: abertura dos portões às 18h

abertura dos portões às 18h Local: Complexo Cultural da República, Brasília

Complexo Cultural da República, Brasília Ingressos: entrada gratuita

🎭 Marco Luque estreia “É disso que eu tô falando!”

Marco Luque retorna aos palcos com espetáculo inédito que reúne, pela primeira vez, quatro personagens conhecidos — Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente — em uma mesma narrativa, com desfecho surpresa.

Data: 15 e 16 de agosto

15 e 16 de agosto Horário: sexta às 21h; sábado às 20h

sexta às 21h; sábado às 20h Local: Museu Nacional da República (sexta) e Teatro Caesb, Águas Claras (sábado)

Museu Nacional da República (sexta) e Teatro Caesb, Águas Claras (sábado) Ingressos: pelo site

🎪 Eduardo Moscovis em “O Motociclista no Globo da Morte”

Eduardo Moscovis protagoniza espetáculo que parte de uma reflexão sobre a violência e a forma como ela é registrada e consumida na sociedade contemporânea. Com direção de Rodrigo Portella, a montagem aposta em encenação minimalista, deixando que o público construa mentalmente os elementos da cena.

Data: 15 e 16 de agosto

15 e 16 de agosto Horário: sábado às 20h; domingo às 19h30

sábado às 20h; domingo às 19h30 Local: Teatro UNIP, SGAS 913, Asa Sul

Teatro UNIP, SGAS 913, Asa Sul Ingressos: a partir de R$ 25

🎶 Os Miseráveis – O Musical no Sesc Gama

A Cia. de Cantores Líricos apresenta uma nova montagem do clássico de Victor Hugo, abordando temas como miséria, desigualdade social e arbitrariedade policial — questões que permanecem atuais desde a publicação original, em 1862. A entrada é gratuita.

Data: 15 e 16 de agosto, sempre às 19h

15 e 16 de agosto, sempre às 19h Local: Teatro Paulo Gracindo, Sesc Gama

Teatro Paulo Gracindo, Sesc Gama Ingressos: gratuito

🎉 Virada Cultural Sesc-DF chega a Brasília

O Setor Comercial Sul recebe a primeira Virada Cultural do Sesc-DF, com 36 horas ininterruptas de programação gratuita. A iniciativa começa às 10h do sábado (15) e segue até as 20h de domingo (16), reunindo música, arte urbana, humor, performances e economia criativa em nove palcos espalhados pela região.

Data: 15 e 16 de agosto

15 e 16 de agosto Horário: a partir das 10h de sábado, com 36 horas de programação

a partir das 10h de sábado, com 36 horas de programação Local: Setor Comercial Sul e Teatro Sesc Silvio Barbato

Setor Comercial Sul e Teatro Sesc Silvio Barbato Ingressos: entrada gratuita

🎸 Projeto Tom e Vinicius celebra a MPB

A temporada “Tom e Vinicius” revisita o repertório de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, propondo novas leituras de canções que ajudaram a construir a Bossa Nova. A abertura é conduzida pelo multi-instrumentista Dudu Oliveira e pela cantora Bell Lins, passando pelo Clube do Choro e pelo CCBB Brasília.

Data: 15 e 16 de agosto

15 e 16 de agosto Horário: Clube do Choro, sábado às 20h30; CCBB, domingo das 16h às 19h

Clube do Choro, sábado às 20h30; CCBB, domingo das 16h às 19h Local: Clube do Choro de Brasília e CCBB Brasília

Clube do Choro de Brasília e CCBB Brasília Ingressos: CCBB gratuito (limitado); Clube do Choro pela Bilheteria Digital

🎧 Festa da Lili reúne três dias de música eletrônica

Criada em 2005 pela produtora Lili Santana, a Festa da Lili ocupa o Anel Interno da Arena Mané Garrincha com warm-up, main party e day party, reunindo DJs nacionais e internacionais ao longo de três dias. Na sexta, destaque para o warm-up; no sábado, a main party recebe Sagi Kariv e outros; no domingo, a day party encerra com Filipe Guerra e mais sete DJs.

Data: 14, 15 e 16 de agosto

14, 15 e 16 de agosto Local: Anel Interno da Arena Mané Garrincha

Anel Interno da Arena Mané Garrincha Ingressos: pelo site

🏃 Conecta Wellness Brasília

A Praça do Cruzeiro recebe a segunda edição do festival com corrida de rua, yoga, pilates, funcional, palestras, oficinas, feira wellness, gastronomia e shows. Entre as atrações musicais estão Clima de Montanha, Rainer e Doze Por Oito.

Data: 14 a 16 de agosto

14 a 16 de agosto Local: Praça do Cruzeiro, Brasília

Praça do Cruzeiro, Brasília Ingressos: entrada gratuita mediante retirada de ingresso

🍇 Feira Nacional da Uva e do Vinho encerra temporada

A 6ª edição da Feira chega ao último fim de semana no Parque de Exposições de Planaltina. O evento reúne gastronomia, vinhos, produtores rurais, artesanato, além das novidades Arena Gamer e Vila dos Sabores. A temporada, iniciada em 31 de julho, se encerra neste domingo (16).

Data: 15 e 16 de agosto, a partir das 10h

15 e 16 de agosto, a partir das 10h Local: Parque de Exposições de Planaltina-DF

Parque de Exposições de Planaltina-DF Ingressos: entrada gratuita