CEB DF: Gama vai ficar sem energia nesta segunda-feira (4/1)

CEB vai interromper o fornecimento entre as 8h40 e 16h30

Na primeira segunda-feira do ano (4/1), o Gama terá o fornecimento de energia interrompido pela Companhia Energética de Brasília (CEB).

A companhia explicou que vai fazer a manutenção da rede elétrica, e, por isso, o serviço será suspenso. Será feita a poda de árvores, a CEB vai realizar a compactação da rede de alta tensão.

Assim, o Rancho Comache, no Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, ficarão sem energia das 8h40 às 16h30.

Os desligamentos programados são comuns e necessários para a manutenção da rede elétrica. Os clientes devem ser avisados da interrupção no serviço por correspondência ou pelos informes via outros meios de comunicação. Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com a CEB pelo número 116.

*Com informações da CEB – 04/01/2021