Sindescritores lança concurso literário para homenagear Brasília

Esperança e memória. Essas duas palavras motivaram o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal (Sindescritores), em parceria com o Instituto Fazer o Bem (IFOB), a lançar, na quarta-feira (30/12), o Prêmio Alan Viggiano de Literatura – Conto e Poesia. O concurso homenageia a capital federal, que completou 60 anos em 2020. O prêmio tem como tema Brasília: aqui vive a esperança. Podem participar apenas moradores do DF.

O concurso literário também homenageia Alan Viggiano, jornalista e advogado mineiro, radicado em Brasília e escritor que ganhou vários prêmios da Academia Brasileira de Letras. Viggiano foi taquígrafo do Senado, assessor de imprensa da Universidade de Brasília, fundou o Sindescritores, sendo seu primeiro presidente, e é autor de diversos livros. Entre eles, Amanhece, Lisábria de Jesus e O exilado.

“Procuramos ofertar uma iniciativa positiva num momento de pandemia, que oportunize o pensar, o escrever, o olhar sobre essa singular cidade agora sexagenária, e de quebra, homenagear um grande escritor da cidade e, ainda tentar realizar algumas ações pelo DF”, explica o presidente do Sindescritores, Marcos Linhares.

Inscrições

As inscrições estão abertas e vão até 20 de fevereiro de 2021. Deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail: premioalanviggiano2020@gmail.com A taxa é de R$30,00. “O Sindescritores e o IFOB farão um chamamento público em março do ano que vem. O objetivo é que escritores e a comunidade do Distrito Federal possam sugerir ações de cultura literária para serem feitas, preferencialmente, em regiões com baixo Índice de Desenvolvimento Humano”, informa Linhares, lembrando também que serão distribuídos livros de autores locais durante essas atividades.

Os vencedores de cada gênero (conto e poesia) serão contemplados com:

1º lugar – R$ 2.500,00 + certificado + cota de livros de autores do DF + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom;

2º lugar – R$ 2.000,00 + certificado + cota de livros de autores do DF + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom;

3º lugar – R$ 1.000,00 + certificado + cota de livros de autores do DF + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom;

4º lugar – mentoria (on-line) e bolsa de criação literária no valor de R$ 500,00 + certificado + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom;

5º ao 20º lugar – certificado + participação na edição digital da Coletânea do Prêmio Alan Viggiano de Literatura + cupom.

Sessenta textos serão selecionados (30 contos, 30 poesias) e publicados na coletânea do prêmio, a ser lançada somente em formato digital. Todos os selecionados ganharão um cupom que dará direito/acesso gratuito ao livro digital que será vendido no portal da Amazon.com A premiação/lançamento presencial será realizada no dia 21 de abril de 2021, em horário e local a serem definidos. Caso haja restrições quanto à pandemia, o lançamento será virtual.

Serviço:

Prêmio Alan Viggiano de Literatura – Conto e Poesia

Acesse o edital completo em www.sindescritores.com e institutofazerobem.org

Inscrições: de 30 de dezembro de 2020 a 20 de fevereiro de 2021

Dúvidas e Inscrições: premioalanviggiano2020@gmail.com

*Com informações do Sindescritores – 04/01/2021