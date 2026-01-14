Cápsulas do tempo confeccionadas há 15 anos são abertas, e participantes refletem sobre passado, presente e futuro

O Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cecon) Gama Sul promoveu, neste sábado (13), o evento Cápsula do Tempo Projovem, quando foram desenterradas e abertas cápsulas contendo cartas e objetos afetivos guardados há 15 anos. O encontro teve como objetivo resgatar a história e a trajetória dos jovens, promovendo reflexões sobre as transformações pessoais e sociais.

Participaram da abertura das cápsulas 23 jovens que integravam o antigo programa Projovem, em 2010, responsáveis por enterrar os materiais, além de 18 adolescentes beneficiários do atual programa Incentiva DF.

Na ocasião, uma nova cápsula do tempo foi criada com cartas dos adolescentes que participam do Incentiva DF e que será desenterrada daqui a dez anos.

“O testemunho desse grupo, que iniciou sua jornada coletiva no Cecon Gama Sul, é uma fonte de inspiração. O reencontro projeta uma mensagem clara à comunidade e aos jovens atuais: o investimento em programas sociais gera frutos de longo prazo”, explicou a chefe do Cecon Gama Sul, Flávia Mendes.

Incentiva DF

Por meio do Plano DF Social, executado pelos Cecons e por organizações da sociedade civil (OSCs), o projeto Incentiva DF visa a desenvolver a autonomia social de jovens entre 15 e 18 anos incompletos, inscritos no Cadastro Único e que atendam aos critérios de permanência, como frequência e participação nas atividades. O programa oferta uma bolsa social mensal de R$ 200, pelo período de 12 meses.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF)