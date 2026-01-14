Nesse ano de 2026 o cenário político no DF vem causando furor para a vaga mais importante a ser eleita. A cadeira do Buriti.

Alguns nomes já vem sendo cogitados como possíveis ocupantes ao cargo. Contudo a política segue acirrada na capital. O senador Izalci Lucas (PL-DF) vem disputando ao lado de outros nomes, como da senadora Damares Alves (Republicanos), do ex-governador José Roberto Arruda (PSD) e de Celina Leão (PP), atual vice-governadora na gestão MDBista de Ibaneis Rocha.

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, já declarou apoio à pré-candidatura de Izalci para governador do Distrito Federal. O presidente nacional do PL chegou a dizer que “Bolsonaro e Michelle estarão do lado” de Izalci em 2026.

Mas há ruídos de que o apoio da ex-primeira-dama, não esteja tão assegurado assim. Isso porque, assopram nos bastidores que a Michelle deve apoiar a senadora Damares Alves (Republicanos). O apoio já estaria encaminhado. Enfim, com a chegada do período eleitoral cada vez mais próximo, muita coisa pode acontecer.

A ex-primeira dama, Michelle deve vir a algum cargo eletivo nesse pleito de 2026 e provavelmente pode concorrer ao Senado pelo DF. Contudo há quem a considere, ainda sim, mesmo após a escolha declarada de Jair Bolsonaro, que anunciou seu filho Flávio Bolsonaro como pré-candidato ao executivo federal, como uma possível presidenciável.

Bem, na política tudo pode acontecer. E nada dá para se confirmar nada neste momento. Enquanto as candidaturas não forem efetivamente confirmadas, tudo pode mudar. O próprio Flávio Bolsonaro impôs condições para desistir da vaga ao Planalto.

Por conta disso, há quem veja que a direita deva ficar dividida em 2026. O próprio Jair Bolsonaro já disse que tenta trazer Damares para o PL, mas a troca de partido da senadora inviabilizaria a sua própria candidatura ao governo do DF, pelo fato do Senador Izalci Lucas ser o nome do PL neste caso.

Um cenário que parecia certo, mas ganha outros contornos

Há bem da verdade, nos últimos meses, o cenário político do DF, que parecia “resolvido”, na corrida pré-eleitoral, ganhou contornos de uma disputa “ferrenha”. Com forte potencial para se estender por meses.

Entre os partidos de centro e direita, havia um certo consenso em torno da candidatura de Celina Leão (PP), atual vice-governadora e que já vinha sendo cotada como pré-candidata ao comando do Palácio do Buriti.

Recentemente, no entanto, outros dois políticos do mesmo campo político passaram a se movimentar para também encabeçar possíveis candidaturas. O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) é um destes nomes. O senador Izalci Lucas (PL) é o outro.

Arruda já vinha se declarando pré-candidato à corrida pelo Palácio do Buriti. Já Izalci quer, com apoio do PL, colocar seu nome como uma opção ao GDF em 2026.

Izalci Lucas já fez muito pelo DF

Educação é ferramenta que transforma a vida das pessoas para melhor. É ela que gera oportunidades.

Foi pensando assim que o Senador Izalci Lucas criou o “Cheque Educação”, política pública que mudou a realidade de mais de 100 mil estudantes do DF e que inspirou o surgimento do Prouni.

E eu entendo que a Ciência, Tecnologia e Inovação devem andar juntas com a educação. Neste sentido, Izalci fez o DF Digital, tido como a maior política pública de inclusão digital.

Quem vive no DF, sabe como é importante a questão da regularização fundiária. O Senador, também, conseguiu viabilizar essa moradia regular, que dá tanta dignidade, a milhares de pessoas.

Um pouco de sua história

Izalci Lucas Ferreira nasceu no dia 07 de abril de 1956, em Araújos (MG). Algum tempo depois, junto com a mãe e mais seis irmãos, na carroceria de um caminhão, veio para a nova capital. Seu pai já havia se mudado para Brasília e morava na Vila Planalto. Quando conseguiu comprar uma casa no Guará, trouxe a família.

Izalci iniciou sua vida acadêmica em Pedagogia pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). Mas, posteriormente, trocou para o curso de contabilidade, onde acabou por se formar em Ciências Contábeis.

No começo dos anos 80, antes mesmo de concluir sua formação acadêmica. Izalci foi convidado pelo seu professor para abrir, em sociedade, um escritório de contabilidade. O escritório Consulthábil, já completou mais de 40 anos de sucesso.

Izalci Lucas, também, é pós-graduado em Administração Financeira pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UNICEUB).

Na década de 90 Izalci foi líder sindical nas áreas de contabilidade e educação. Presidiu o SINEPE – Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF, criou a ONG Abeduq – Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, e o programa cheque-educação – que serviu de modelo para o PROUNI – beneficiando mais de 100 mil alunos no DF.

Cheque Educação

O cheque educação aproveitava as vagas ociosas em escolas particulares, oferecendo descontos aos alunos carentes, de acordo com a disponibilidade da escola e a renda familiar.

Ainda nos anos 90 ingressou-se na vida política

Foi convidado pelo então governador do DF, Joaquim Roriz, para o cargo de diretor financeiro do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

No começo dos anos 2000 elegeu-se, pela primeira vez, a um cargo político. Assumindo uma das cadeiras da Câmara Legislativa do DF, como Deputado Distrital.

Alguns anos depois, Izalci subiu mais um degrau na carreira política. Em 2007 tomou posse como Deputado Federal pelo DF. Cargo, este, que exerceu por um bom tempo até se tornar Senador pelo DF.

Secretário de Ciência e Tecnologia do DF

Ainda na sua vida pública Izalci foi Secretário de Ciência e Tecnologia na gestão do Governo de Joaquim Roriz, 2004 – 2006. Durante essa gestão, viabilizou o Parque Tecnológico Capital Digital, atraindo grandes empresas.

Os “DataCenters” do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, foram instalados no local. Então, estava lançado projeto para consolidar a vocação do DF em Ciência, Tecnologia e Inovação. Trazendo mais emprego e renda para o Distrito Federal.

Programa DF Digital

Izalci criou este projeto, que já capacitou mais de 200 mil alunos. Ele, também, criou o Bolsa de Iniciação Científica e o Bolsa Universitária, favorecendo cerca de 10 mil estudantes no DF.

Como Senador, segue trabalhando muito pelo DF e pelo País

Izalci fez, e faz, muito pelo DF e pelo País. Logo em seu primeiro ano de mandato, o senador conseguiu R$ 83 milhões de Reais a mais para a Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia, no ano de 2020.

O Senador Izalci Lucas segue trabalhando, incansavelmente, não só pelo Distrito Federal bem como pelo País.

Um excelente parlamentar que muito faz para o DF e o País

Izalci é um excelente parlamentar e tem representado muito bem o DF no Senado da República. Ele vem trabalhando, há décadas, por pautas ligadas à educação.

Izalci apresenta balanço do mandato de 2025

A pré-candidatura virá com quem de vice, Paula Belmonte?

Uma pergunta vem sendo muito repetida nos últimos meses é, com Izalci vindo ao Buriti que será seu vice?

Pois dentre as opções mais viáveis para uma boa chapa, que sairia muito vitoriosa, seria a Deputada Paula Belmonte (Cidadania) como sua vice.

A jovem Paula Belmonte tem tido uma avaliação muito positiva na Câmara Legislativa. Sendo uma Deputada que muito tem trabalhado pelo DF e sido bem combativa para questões sérias que andaram assolando a região.

A principal delas foi o fatídico 8 de janeiro de 2023. Paula atuou firmemente e de maneira muito eficiente combativa na CPI que foi instaurada na CLDF. Muito antes de se cogitarem uma CPI no Senado. Ela vem se destacando na sua atuação como representante da direita e do povo de bem na casa.

Não é de hoje que o nome de Paula Belmonte (Cidadania DF) vem sendo referendado ao executivo local. Em 2022 Belmonte já era ventilada como uma forte candidata ao Buriti. Contudo ela acabou se firmando como distrital, vindo a ocupar uma das cadeiras da CLDF.

Fato é que, essa dobradinha, teria tudo para ser a solução mais adequada pra ocupar a vaga no executivo local, as cadeiras no comando e vice, no Buriti.

Aposta na união da direita na corrida pelo GDF

As vezes parece que direita brasileira enfrenta um momento de desorganização e, que, é preciso garantir união dentro do espectro político. Já percebe-se que boa parte da direita se mostra bem unida. Contudo ainda há um bom caminho a ser percorrido.

Dentro deste contexto, no cenário local do DF, a candidatura de Izalci Lucas (PL) vai fortalecer ainda mais a união da direita. Ainda mais, em se, confirmando uma dobradinha com a Paula Belmonte (Cidadania). Fato é que o momento é de união de forças e muita coisa vai acontecer até o término das eleições. O que já se pode perceber, com mais clareza, é que caminhamos mais à direita. Isso deve ser confirmado após as eleições deste ano.