O evento será no dia 14 de novembro, no condomínio Total Ville, com apresentações de artistas regionais, praça de alimentação, artesanato e programação para toda família

Gastronomia, música ao vivo e atividades para toda a família fazem parte da programação da nova edição do Festival Vila Gastronômica, a ser realizada no dia 14 de novembro, no condomínio Total Ville, em Santa Maria (DF). Com entrada gratuita, o evento reúne empreendimentos gastronômicos locais, artistas regionais e opções de entretenimento em uma programação que busca movimentar a cena cultural e valorizar o comércio local.

A culinária é o grande destaque do festival. O público encontrará uma praça de alimentação com diferentes opções de pratos e lanches, além de doces e sobremesas, reunindo sabores e propostas variadas. Além de oferecer uma experiência gastronômica, a iniciativa abre espaço para empreendedores locais apresentarem seus produtos e ampliarem o contato com o público, incentivando o empreendedorismo.

A programação musical também valoriza os talentos da região, com apresentações de diferentes estilos. Entre as atrações já confirmadas estão Lukão, com repertório de sertanejo modão; o Grupo Nossa Cor, com pagode; Boka de Sergipe & Banda; Banda Trem das Cores; Leandro Kato; Enzo & Rafael; além da DJ Thais Boddah e do DJ Marlos. O festival também prevê apresentações de artistas nacionais, cujos nomes serão confirmados e anunciados pela organização em breve.

“Queremos proporcionar um espaço de convivência, onde as pessoas possam aproveitar boa gastronomia, conhecer novos empreendimentos e prestigiar artistas da nossa região. O Festival Vila Gastronômica nasceu com essa proposta de reunir diferentes experiências em um só lugar, valorizando a cultura, o comércio e o entretenimento acessível para toda a família”, destaca a organização do evento.

Com a combinação de gastronomia, música e lazer, o Festival Vila Gastronômica busca fortalecer seu espaço no calendário de eventos de Santa Maria, contribuindo para a circulação de público, a valorização dos artistas e a geração de oportunidades para empreendedores locais.

Serviço | Festival Vila Gastronômica – Total Ville

Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)

Local: Condomínio Total Ville – Santa Maria (DF)

Atrações musicais: Lukão, Grupo Nossa Cor, Boka de Sergipe & Banda, Banda Trem das Cores, Leandro Kato, Enzo & Rafael, DJ Thais Boddah e DJ Marlos. Atrações nacionais ainda serão anunciadas.

Atividades: Praça de alimentação, food trucks, feira de artesanato e brinquedoteca

Entrada: Gratuita

Horário: A partir das 18h

Instagram: @vilagastronomicabsb