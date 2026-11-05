O evento será no dia 14 de novembro, no condomínio Total Ville, com apresentações de artistas regionais, praça de alimentação, artesanato e programação para toda família
Gastronomia, música ao vivo e atividades para toda a família fazem parte da programação da nova edição do Festival Vila Gastronômica, a ser realizada no dia 14 de novembro, no condomínio Total Ville, em Santa Maria (DF). Com entrada gratuita, o evento reúne empreendimentos gastronômicos locais, artistas regionais e opções de entretenimento em uma programação que busca movimentar a cena cultural e valorizar o comércio local.
A culinária é o grande destaque do festival. O público encontrará uma praça de alimentação com diferentes opções de pratos e lanches, além de doces e sobremesas, reunindo sabores e propostas variadas. Além de oferecer uma experiência gastronômica, a iniciativa abre espaço para empreendedores locais apresentarem seus produtos e ampliarem o contato com o público, incentivando o empreendedorismo.
A programação musical também valoriza os talentos da região, com apresentações de diferentes estilos. Entre as atrações já confirmadas estão Lukão, com repertório de sertanejo modão; o Grupo Nossa Cor, com pagode; Boka de Sergipe & Banda; Banda Trem das Cores; Leandro Kato; Enzo & Rafael; além da DJ Thais Boddah e do DJ Marlos. O festival também prevê apresentações de artistas nacionais, cujos nomes serão confirmados e anunciados pela organização em breve.
“Queremos proporcionar um espaço de convivência, onde as pessoas possam aproveitar boa gastronomia, conhecer novos empreendimentos e prestigiar artistas da nossa região. O Festival Vila Gastronômica nasceu com essa proposta de reunir diferentes experiências em um só lugar, valorizando a cultura, o comércio e o entretenimento acessível para toda a família”, destaca a organização do evento.
Com a combinação de gastronomia, música e lazer, o Festival Vila Gastronômica busca fortalecer seu espaço no calendário de eventos de Santa Maria, contribuindo para a circulação de público, a valorização dos artistas e a geração de oportunidades para empreendedores locais.
Serviço | Festival Vila Gastronômica – Total Ville
Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)
Local: Condomínio Total Ville – Santa Maria (DF)
Atrações musicais: Lukão, Grupo Nossa Cor, Boka de Sergipe & Banda, Banda Trem das Cores, Leandro Kato, Enzo & Rafael, DJ Thais Boddah e DJ Marlos. Atrações nacionais ainda serão anunciadas.
Atividades: Praça de alimentação, food trucks, feira de artesanato e brinquedoteca
Entrada: Gratuita
Horário: A partir das 18h
Instagram: @vilagastronomicabsb