Senador derrotado no segundo turno afirma ter havido “fraude eleitoral”, atribui a ministro do STF o crescimento de votos de Lula e nega ter fugido do país. Resultado foi reconhecido pelo TSE, por organismos internacionais e pelo próprio PL

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou nesta quarta-feira (28/10) uma carta em que se apresenta como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” e anuncia que comandará a oposição a partir dos Estados Unidos. O texto foi entregue por meio do empresário Paulo Figueiredo, que vive no exterior, e publicado três dias depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proclamar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Lula obteve 64.256.232 votos no segundo turno, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro ficou com 59.826.041 votos, ou 48,21%. A diferença entre os dois foi de cerca de 4,4 milhões de votos. O resultado foi anunciado pelo presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, na noite de domingo (25/10), às 21h08. A eleição foi reconhecida pelo Judiciário brasileiro, por organismos internacionais e pela oposição, incluindo o PL, partido do senador.

A TESE DA FRAUDE

No documento, Flávio afirma ter visto “estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos” na noite do segundo turno. O senador não apresenta provas da alegação ao longo do texto, e o documento não menciona ação judicial em curso que a sustente. A carta defende a cassação da chapa formada por Lula e Geraldo Alckmin e cita “abuso de poder político, econômico e uso da máquina pública em favor da reeleição” durante a campanha.

O texto também se dirige à comunidade internacional, com um pedido para que outros países “não normalizem o que está acontecendo no Brasil”, e às instituições brasileiras, a quem o senador pede o “restabelecimento do equilíbrio entre os Poderes”.

O QUE OS NÚMEROS MOSTRAM

A carta sustenta que uma decisão do Supremo Tribunal Federal teria permitido que Lula “acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno”. O crescimento ocorreu: no primeiro turno, em 4 de outubro, Lula teve 53.876.617 votos (45,16%). No segundo turno, chegou a 64.256.232 — uma diferença de aproximadamente 10,4 milhões de votos. Flávio, por sua vez, passou de 56.104.268 votos (47,03%) para 59.826.041, crescimento de cerca de 3,7 milhões.

O que a carta não sustenta é a causa atribuída a esse movimento. A extensão do horário de votação não explica a diferença. O ministro Cristiano Zanin, do STF e ex-advogado de Lula, prorrogou as votações até as 19h, mas o TSE registrou cerca de 34 mil votos após as 17h — volume incompatível com a variação de mais de 10 milhões de votos.

O crescimento de votos entre turnos, por si só, é fenômeno recorrente em eleições brasileiras. Nesta eleição, a abstenção caiu de 21,08% no primeiro turno para 19,21% no segundo, o que amplia o total de votos válidos e redistribui os votos entre os dois candidatos que permanecem na disputa.

A carta chama o ministro Zanin de “ex-advogado do Lula” em referência ao período em que ele atuou na defesa jurídica do presidente. Também afirma que “até agora, o TSE se limitou a defender a prorrogação do horário e não há sequer uma única resposta crível”.

A PRORROGAÇÃO DA VOTAÇÃO

A prorrogação das votações foi pedida pelas duas campanhas. No domingo (25/10), as equipes de Lula e de Flávio Bolsonaro acionaram o TSE para solicitar a extensão do horário para além das 17h. A decisão do STF, segundo a carta, “estendeu a votação no apagar das luzes, e a ordem só chegou depois do fim do horário legal, quando as urnas já estavam encerradas”. O documento afirma que “eleitores ficaram submetidos a regras diferentes”.

PASSAPORTE, PERSEGUIÇÃO E A SAÍDA DO PAÍS

O senador afirma que, sete minutos após o que chama de “repugnante fraude eleitoral”, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, colocou em prática um “plano previamente elaborado”: o pedido de apreensão de seu passaporte. A carta se refere a Moraes como “o juiz, implicado em um imenso escândalo de corrupção” e sustenta que ele “muito provavelmente estaria preso, se eles não tivessem impedido a minha posse”.

O texto afirma que não existe mandado de prisão contra o senador e descreve o que chama de “roteiro da perseguição”: “apreensão de passaporte, tornozeleira eletrônica, censura, prisão domiciliar, julgamento de fachada e, finalmente, condenação política”. O documento não cita nominalmente, nesse trecho, o processo ou inquérito a que se refere.

A carta também trata da decisão de sair do país. “Não era minha intenção deixar minha pátria, mas eu sei exatamente onde isso vai dar”, escreve o senador, que afirma ter levado a família aos Estados Unidos em busca de segurança. “Direi o que vocês, aí, não podem dizer”, afirma o texto, em referência aos que permaneceram no Brasil.

Em outro trecho, o senador nega ter fugido: “Eu saí pelo Brasil, saí de um regime de exceção para poder ser o líder que o meu povo merece, pois calado, preso e censurado, como meu pai está, eu não poderia ser essa liderança.” A carta compara a situação à de figuras históricas que atuaram no exterior, como Rui Barbosa, Charles de Gaulle, José Martí, Juan Guaidó, Edmundo González e María Corina Machado.

LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO A PARTIR DOS EUA

O senador anuncia que pretende liderar a oposição diretamente do exterior. “Aos senadores, deputados e governadores que ajudei a eleger, e em especial ao meu candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho: sei que hoje vocês não têm a liberdade necessária para o pleno exercício da atividade política. Por isso, liderarei a oposição daqui”, afirma.

A carta diz ainda que o senador se dirigirá “regularmente ao povo brasileiro” e que apresentará “uma estratégia para mobilizar a oposição” por “meios pacíficos e legítimos”. O documento faz referência a “meus 60 milhões de eleitores” — número próximo dos 59,8 milhões de votos obtidos pelo senador no segundo turno.

AGRADECIMENTOS A MILEI E TRUMP

No início e no fim do texto, Flávio agradece ao presidente da Argentina, Javier Milei, pela “coragem, senso de justiça e legalidade”, e ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por tê-lo acolhido no país. “O Presidente Trump é um grande defensor da liberdade de expressão”, afirma. O senador diz que os Estados Unidos são “uma terra de liberdades e irmãos que comungam dos mesmos valores das boas pessoas do meu país”.

SEM EFEITO SOBRE O RESULTADO

A carta não altera o resultado da eleição. A proclamação do TSE é o ato que formaliza a escolha presidencial, e o senador não apresenta no documento instrumento processual capaz de rever a votação. A diplomação dos eleitos e a posse presidencial seguem o calendário definido pela Justiça Eleitoral.

ÍNTEGRA DA CARTA

Dirijo-me ao povo brasileiro e à comunidade internacional como o verdadeiro presidente eleito do Brasil. Antes de mais nada, queria agradecer ao Presidente Milei, pela coragem, senso de justiça e legalidade, ao Presidente Trump e ao maravilhoso povo americano por me acolher. Essa é uma terra de liberdades e irmãos que comungam dos mesmos valores das boas pessoas do meu país. O Presidente Trump é um grande defensor da liberdade de expressão.

Na noite de domingo, vi estarrecido uma fraude eleitoral se concretizar diante dos meus olhos. A atuação ilegítima e ilegal do ex-advogado do Lula permitiu que uma impossibilidade matemática se concretizasse e Lula acrescentasse mais de 10 milhões de votos do primeiro para o segundo turno. Uma decisão do STF, tomada por cima da competência do TSE, estendeu a votação no apagar das luzes, e a ordem só chegou depois do fim do horário legal, quando as urnas já estavam encerradas. Eleitores ficaram submetidos a regras diferentes. Até agora, o TSE se limitou a defender a prorrogação do horário e não há sequer uma única resposta crível. E as nulidades não são o único problema.

Ao longo de toda a campanha, houve abuso de poder político, econômico e uso da máquina pública em favor da reeleição. São fatos graves, expressamente vedados por lei, que justificam a cassação da chapa Lula-Alckmin.

A resposta do regime ao meu questionamento veio rápida. Como num plano previamente elaborado, sete minutos após essa repugnante fraude eleitoral, o juiz, implicado em um imenso escândalo de corrupção, diretamente citado no inquérito que usou para tentar sequestrar meus passaportes, e que muito provavelmente estaria preso, se eles não tivessem impedido a minha posse, pôs em andamento a máquina de perseguição política do regime. Sendo impedido de origem e completamente suspeito para iniciar qualquer procedimento judicial contra mim, a sua mera participação em atos processuais mostra o tamanho da arbitrariedade e ilegalidade em andamento.

Não era minha intenção deixar minha pátria, mas eu sei exatamente onde isso vai dar. Isso é o manual clássico de qualquer golpe de Estado. A perseguição política que começou com meu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e se espalhou para milhares de outros brasileiros patriotas comuns e até mesmo cidadãos americanos, tem um único objetivo: silenciar qualquer pessoa que não concorde com o regime de exceção instaurado no Brasil, através de uma Suprema Corte aparelhada pela organização criminosa petista.

Para deixar claro, não existe nenhum mandado de prisão contra mim, porque eu não cometi nenhum crime. O que existe é uma caça às bruxas politicamente motivada, que visava me colocar como refém e objeto de chantagem para proteger os juízes corruptos da Suprema Corte do impeachment. Eis o roteiro da perseguição: apreensão de passaporte, tornozeleira eletrônica, censura, prisão domiciliar, julgamento de fachada e, finalmente, condenação política.

Não vou submeter minha família a isso e meu país não merece passar novamente por este vexame internacional. Diante da instrumentalização política da Justiça no Brasil, trouxe minha família para os Estados Unidos, onde estamos em segurança. Agradeço, mais uma vez, ao Presidente Trump e ao governo americano por nos acolherem e nos darem a segurança jurídica que não temos mais no Brasil.

Quero deixar claro: não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil, saí de um regime de exceção para poder ser o líder que o meu povo merece, pois calado, preso e censurado, como meu pai está, eu não poderia ser essa liderança e seríamos entregues ao teatro institucional de uma oposição castrada e controlada pela Suprema Corte repleta de serviçais do regime.

Não sou o primeiro a ter que lutar pelo próprio país longe dele. Rui Barbosa foi para o exílio por enfrentar o arbítrio de Floriano Peixoto e de lá seguiu defendendo a lei e a liberdade. Charles de Gaulle liderou a França Livre a partir de Londres, condenado à morte pelo regime de Vichy, e voltou para libertar o seu país. José Martí organizou a luta pela independência de Cuba a partir de Nova York. Na Venezuela, Juan Guaidó e Edmundo González tiveram que deixar o país por enfrentar a ditadura chavista, e María Corina Machado, mesmo perseguida, se recusou a legitimar a fraude e se tornou um símbolo mundial da resistência democrática. Todos eles foram tratados como criminosos pelos regimes que enfrentavam. A história os chamou de outra coisa.

Este é apenas o começo da nossa luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade no Brasil. Quero dizer, não só para os meus 60 milhões de eleitores, mas para o povo brasileiro, que eu sou o presidente eleito e os criminosos que roubaram a eleição do Brasil são parte de uma organização criminosa que implementou uma tirania. Vocês que almejavam a mudança, e eu não vou abandoná-los, eu serei a voz e a liderança livre da nossa nação.

Às instituições brasileiras, faço um apelo: essa sandice precisa acabar. O Brasil vive hoje um caos jurídico, de corrupção e de perseguição política, em que a oposição tem medo de falar e a família de um ex-presidente é tratada como inimiga do Estado. Nenhuma nação consegue viver em paz ou prosperar assim. Ainda há tempo de restabelecer o equilíbrio entre os Poderes e devolver aos brasileiros a confiança que perderam.

À comunidade internacional, peço: não normalizem o que está acontecendo no Brasil. O que acontece hoje no meu país não é normal e não pode ser tratado como normal.

Aos senadores, deputados e governadores que ajudei a eleger, e em especial ao meu candidato à presidência do Senado, Rogério Marinho: sei que hoje vocês não têm a liberdade necessária para o pleno exercício da atividade política. Por isso, liderarei a oposição daqui. Direi o que vocês, aí, não podem dizer, e assumirei os riscos que vocês não podem correr.

E a você, que votou em mim e sonha com a mudança: não estamos derrotados e não estamos sozinhos. Este é apenas o começo da nossa luta pela democracia, pelos direitos humanos e pela liberdade no Brasil. Nos próximos dias, vou me dirigir regularmente ao povo brasileiro, e apresentaremos uma estratégia para mobilizar a oposição e o imenso apoio popular que temos, por todos os meios pacíficos e legítimos, para impedir que Lula consolide um regime ditatorial no Brasil. Peço a cada um que permaneça firme e jamais desista.

Saí do Brasil, mas não abandonei os brasileiros. Esta luta não terminou no dia 25 de outubro. Ela só termina quando o Brasil voltar a ser um país livre. E esse dia vai chegar.

Que Deus abençoe o Brasil.

Notas de apuração

Os números de votação citados na matéria — totais, percentuais, abstenção e o horário da proclamação — foram confirmados junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A carta foi divulgada por meio do empresário Paulo Figueiredo, que vive no exterior, e transmitida às redações nesta quarta-feira (28/10).

A reportagem buscou contato com a campanha de Lula, com o PL e com o Planalto para comentar o documento, que foi publicado sem reação das três partes até o fechamento desta matéria.