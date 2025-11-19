Concerto Tributo aos Heróis Negros e da Periferia

Uma noite de música, memória e identidade no Centro Cultural SESI Taguatinga

“Para ficar na memória”. Pensando nisso, o Centro Cultural SESI Taguatinga recebe, no dia 20 de novembro, às 19h30, o espetáculo “Tributo aos Heróis Negros e da Periferia”, idealizado pelo Grupo Cultural Azulim, que subirá ao palco ao lado da Orquestra Jovem e da Banda de Música do Sesi-DF. O evento tem classificação livre e entrada gratuita, mediante entrega solidária (detalhes abaixo). Informações no Instagram @ gc.azulim

O evento integra o projeto Azulim Para Todos, realizado pelo Grupo Cultural Azulim por meio de um Termo de Fomento da Fundação Palmares, do Ministério da Cultura. A apresentação marca o Dia da Consciência Negra com música, dança e narrativa que revisita trajetórias de figuras históricas e vozes da periferia.

O Azulim, fundado em 1993, chega ao palco com três décadas de atuação contínua no DF, reconhecido por valorizar a cultura afro-brasileira e promover acesso à formação artística nas periferias. “Nossa história não começa na dor, começa na força”, afirma Iranildo Moreira, presidente do grupo e responsável pela direção artística do espetáculo.

O concerto reúne a Orquestra Jovem e a Banda do SESI-DF em um repertório que dialoga com música erudita, popular e ritmos afro-brasileiros. O primeiro ato será interpretado por 30 mulheres da oficina de Dança Terapêutica do projeto.

Um dos momentos mais aguardados será a participação de Saphira, filha do saudoso DJ Jamaika, que cantará uma obra do pai acompanhada pela orquestra e banda — encontro entre gerações, legado e identidade.

Os estudantes da Orquestra Jovem e Banda do SESI-DF participam de programas gratuitos de formação musical promovidos pelo SESI com investimento nacional. Ao todo, 53 jovens da rede pública e do Sesi integram a formação.

Ingressos solidários

A entrada é gratuita mediante entrega de um kit de higiene pessoal (desodorante, xampu e condicionador) ou pacote de fralda geriátrica. Os itens serão destinados a instituições sociais pelo Programa Conexão, do Sistema Fibra.

Os ingressos podem ser retirados nas unidades do Sesi Central Park, Gama, Sobradinho e Taguatinga, até o dia do evento.