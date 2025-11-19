    Trânsito em Brasília vira pauta na Embaixada do Chile

    O convite foi feito pelo Chefe de Polícia de los Carabineros de Chile, Sr. José Lagos, reforçando o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos agentes de trânsito do Distrito Federal.

    No início de novembro de 2025, a Diretoria de Articulação da AGTBRASIL-DF/SINATRAN-DF, composta pelos Agentes de Trânsito Adilson Vellasco, Silvain Fonseca, Minuzzi e J. Rodrigues, realizou uma visita oficial à Embaixada do Chile, em Brasília.

    A reunião faz parte das estratégias de cooperação institucional promovidas pela AGTBRASIL-DF.

    O objetivo é estreitar laços com forças de segurança pública de outros países, além de promover o intercâmbio de experiências e boas práticas no campo da fiscalização, educação e gestão de trânsito.

    Durante o encontro, foram discutidos projetos conjuntos de capacitação, cursos de aperfeiçoamento técnico e programas de intercâmbio internacional.

    Entre os temas abordados destacaram-se o policiamento de trânsito, o monitoramento viário por tecnologia e a perícia de acidentes de trânsito.

    Além disso, também foram debatidas formas de padronizar procedimentos e compartilhar conhecimentos operacionais entre as instituições.

    Por fim, ficou definida a realização de novas reuniões para estruturar os parâmetros dos cursos e intercâmbios que serão oferecidos aos Agentes de Trânsito do Distrito Federal e de outros estados brasileiros.

    Dessa forma, a AGTBRASIL-DF reafirma seu compromisso em valorizar a categoria e ampliar a integração internacional, consolidando o Brasil como referência em segurança viária e cooperação entre forças públicas.

    Redação

