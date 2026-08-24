“Era uma vez, no coração do Brasil, a maior imobiliária do país…”. Foi assim que a história da Terracap ganhou vida no palco da Sala Martins Pena, do Teatro Nacional, na tarde da última sexta-feira (21). Em um monólogo que reuniu passado e presente, personagens que ajudaram a construir a trajetória da empresa foram lembrados diante de empregados, ex-empregados e diretores e conselheiros da Casa e das subsidiárias Biotic e ETR.

Com o tema “Conecta Terracap 2026 — Reconhecer. Inspirar. Evoluir.”, a programação comemorativa dos 53 anos da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) transformou a celebração do aniversário em um encontro entre gerações. A tarde, realizada em parceria com a Associação dos Servidores da Terracap (Aster), foi marcada por homenagens, apresentações, palestra motivacional, lançamento do Prêmio Inovar Terracap 2026 e encerramento com o grupo de teatro Os Melhores do Mundo.

O momento mais simbólico da programação foi o monólogo “Nossa história: 53 anos — A terra que construímos juntos”, conduzido pelas narradoras Tatielly Diniz e Kelma Soares. Com o palco inicialmente às escuras, a narrativa começou antes mesmo da criação da Terracap, resgatando o processo de desapropriação das terras que dariam origem ao Distrito Federal.

A cada capítulo da história, uma nova luz se acendia sobre os personagens posicionados no palco. Presidentes, empregados aposentados, empregados de carreira, comissionados e terceirizados foram apresentados como parte de uma mesma trajetória.

A mensagem central era clara: a história da Terracap não é feita apenas de terras, mapas, escrituras, obras ou negócios. É feita de pessoas.

Uma história que ajudou a construir Brasília

Criada em 1973, a Terracap nasceu com a missão de administrar as terras públicas do Distrito Federal. Ao longo de cinco décadas, porém, seu papel foi muito além da gestão do patrimônio imobiliário.

O monólogo percorreu diferentes momentos dessa trajetória, lembrando a expansão de cidades como Samambaia, Águas Claras, Sudoeste, Jardim Botânico e Noroeste, além dos processos de regularização fundiária que transformaram em segurança jurídica histórias de famílias que aguardavam há anos pela escritura de seus imóveis.

Também foram destacados projetos e obras que tiveram participação da Terracap, como o Estádio Nacional, a Torre de TV Digital, a Ponte JK, o Autódromo de Brasília, o Pontão do Lago Sul, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a expansão do Metrô e a Nova Rodoviária Interestadual.

A narrativa ressaltou ainda iniciativas mais recentes, como o Drenar DF, a revitalização da W3 Sul e da Via Estrutural, o Parque Burle Marx e a implantação da Via W9, no Noroeste.

Ao final do monólogo, o presidente Júlio César Reis subiu ao palco e cumprimentou os participantes da encenação. Ele reforçou que, por trás de cada projeto, obra ou transformação realizada pela Terracap, estão as pessoas que dedicaram parte de suas vidas à construção do Distrito Federal.

“Não é fácil presidir uma empresa, não é fácil liderar uma empresa do tamanho e do porte da Terracap. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês que, durante um período da sua vida, se dedicaram a construir uma cidade melhor para nós, para nossos filhos, para todos os brasilienses.”

Por fim, Júlio dirigiu-se ao primeiro presidente da companhia, José Maurício Umbelino Lobo, homenageado durante o evento. “Em especial, eu quero agradecer ao Dr. Maurício e parabenizá-lo, porque é graças ao senhor que todos nós hoje estamos aqui neste auditório.”

Reconhecimento a quem fez e faz parte da Terracap

A celebração também foi marcada pela entrega de moções de louvor a pessoas que ajudaram a construir a história da empresa.

Entre os homenageados estavam os ex-presidentes Alexandre Gonçalves, Maria Julia Monteiro da Silva, Antônio Raimundo Gomes Silva Filho, Marcelo Piancastelli de Siqueira, Antônio Carlos Rebouças Lins e Izidio Santos Junior.

Também receberam reconhecimento empregados e ex-empregados que dedicaram diferentes períodos de suas trajetórias profissionais à Terracap, entre eles Josélio Abdias Pimenta de Aguiar, Olga Soares de Carvalho, José Alonso Pereira Barbosa, Rosinete Borges Silva, Airton Mauro Correia Santos, Isanilde Cavalcante de Araújo, Michelle Gonçalves Pedrosa, Rodrigo Duarte Melo, Rodrigo de Azevedo e Silva, Gabriela Takahashi Miyoshi e Waldemisio Brito Sobrinho.

O reconhecimento se estendeu ainda ao vigilante Iberlane Francisco, representando os profissionais terceirizados que atuam diariamente na empresa.

Entre os homenageados estava também José Maurício Umbelino Lobo, primeiro presidente da Terracap, que esteve à frente da companhia entre agosto de 1973 e março de 1974.

Isanilde Cavalcante ingressou na Terracap em 1978 e se aposentou em 2017, depois de quatro décadas de trabalho na empresa. Para ela, a companhia foi muito mais do que um local de trabalho. “Foram 40 anos trabalhando na Terracap. Por meio dela, constituí família, criei meus filhos. A Companhia foi meu porto seguro. Tenho muito orgulho de ter participado da história da Terracap.”

A emoção também tomou conta de Gabriela Takahashi, que representa uma geração mais recente de empregados. Mesmo com pouco tempo de casa, ela diz já ter desenvolvido uma forte relação com a empresa. “Eu me senti muito feliz e fico muito emocionada. Eu tenho pouco tempo de casa, mas eu tenho um amor pela Terracap tão grande que não consigo colocar em palavras e não sei como agradecer essa homenagem. ”

A diversidade das trajetórias homenageadas também reforçou que a história da Terracap é construída diariamente, em diferentes áreas e funções.

Entre os reconhecidos estava Iberlane Francisco de Aquino, o Bê, vigilante que há 26 anos presta serviços à empresa. Surpreso com a homenagem, ele falou sobre o sentimento de pertencimento. “Eu me senti muito honrado, muito orgulhoso. Foi uma surpresa para mim. Estou muito emocionado mesmo. Tenho uma gratidão pela Terracap, a empresa em que estou há 26 anos prestando serviços.”

A homenagem também alcançou presidentes que participaram de diferentes capítulos da história da empresa.

A presidente Maria Julia Monteiro da Silva destacou o papel dos empregados na construção da instituição. Embora tenha ocupado a presidência, entre 2003 e 2007, ela reforçou que continua se reconhecendo como parte do corpo funcional da Terracap. “Eu fui presidente, mas eu sou do corpo funcional da Terracap. Ela é a grande empresa, formada pelos funcionários, pelo corpo da direção, mas especialmente pela união, pelo trabalho e pela competência do corpo funcional da empresa.”

Do legado ao futuro e um pouquinho de humor pra celebrar

Se o passado foi lembrado como inspiração, o futuro apareceu na programação como um convite à transformação.

A palestra “Faça o teu melhor — inovar, transformar e superar”, do mágico e palestrante Jardel Beck, combinou humor, ilusionismo e reflexão sobre inovação, protagonismo e engajamento. A proposta foi estimular os empregados a pensar em novas formas de enfrentar desafios e contribuir para os resultados da empresa.

Antes de passar a palavra ao palestrante, o empregado Marcelo Santana também entrou no clima da programação e abrilhantou o momento como uma espécie de “assistente do mágico Jardel”. Vestido a caráter, ele brincou com a possibilidade de fazer algumas mágicas no palco e, com bom humor, apresentou o palestrante ao público, arrancando sorrisos e descontraindo a plateia.

“É preciso fazer o teu melhor” foi também a ideia que conectou a palestra ao próprio conceito do Conecta Terracap: reconhecer o caminho percorrido, inspirar as pessoas e evoluir continuamente.

A programação também contou com o lançamento do Prêmio Inovar Terracap 2026. A iniciativa busca estimular ideias e soluções capazes de contribuir para a modernização e o aprimoramento dos processos da empresa.

Depois das homenagens e da palestra, os empregados tiveram um momento de confraternização durante o coffee break, com espaço para fotos e interação.

Para fechar a programação, o palco recebeu Os Melhores do Mundo, grupo brasiliense que levou o humor de Brasília para o país e para o mundo.