Copa Bem Amigos movimenta o futebol de base no Gama e revela talentos da periferia

Com apoio de emenda parlamentar e foco na inclusão social, torneio reúne mais de 20 escolinhas de futebol do DF e Entorno, revelando talentos e fortalecendo o esporte de base no Gama.



Por Israel Carvalho – Especial para o Gama Cidadão

O Centro Olímpico do Gama se transformou em palco de sonhos e oportunidades com o início da Copa Bem Amigos, campeonato de futebol de base realizado entre os dias 7 e 13 de junho, reunindo crianças e adolescentes das categorias sub-8, sub-11 e sub-13. A iniciativa, promovida pela Associação Esportiva Bem Amigos, movimenta mais do que a bola: reacende a esperança de famílias em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal e Entorno Sul.

Criada em 2013, a Associação Bem Amigos nasceu do desejo do seu presidente, Edson Oliveira de Carvalho, de proporcionar o que ele mesmo não teve na infância. “A inspiração para montar a Associação surgiu ao ver de perto a dificuldade financeira dos meninos em participar de uma escolinha. Tem criança que não tem nem o que comer, quanto mais pagar taxa de inscrição e mensalidade”, relata. Desde então, a instituição já atendeu mais de 2.600 crianças e adolescentes, atuando diretamente ou por meio do apoio a outras escolinhas da região.

A Copa Bem Amigos é uma dessas iniciativas. Com participação gratuita, o torneio reúne times do Gama, Santa Maria, Engenho das Lajes e Recanto das Emas, com jogos divididos em fases de grupos, eliminatórias e final. Os campeonatos contam com troféus para os campeões e vices, além de prêmios para artilheiros, goleiros menos vazados, treinadores e jogadores-destaque.

Entre os nomes que já se destacam nesta edição estão: Guilherme (13 anos), conhecido como o ‘Neymar da Vila Roriz’, da escolinha Megs; Lucas Alves (12 anos), camisa 10 e meia-direita do Engenho E.C.; e Arthur Bastos (13 anos), atacante camisa 50 do Estrelinha do Sul, morador do Gama. Nos bastidores, os jogos mais comentados até agora incluem a vitória do Estrelinha do Sul por 7 a 1 contra o Engenho E.C., além dos duelos entre Lion x Reviver e Flamengo x JBV, na categoria sub-11.

A realização do campeonato é viabilizada por meio do Termo de Fomento Nº 972568/2024, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Júlio César (Republicanos-DF), grande entusiasta do esporte comunitário no Gama.

“É uma alegria imensa saber que a bola está rolando na Copa Bem Amigos, no Centro Olímpico do Gama! Ver essa garotada cheia de talento e garra só reforça o quanto investir no esporte é investir no futuro.

Esse é mais um projeto que acontece com o apoio do nosso mandato, porque acreditamos que o esporte transforma vidas, tira crianças da vulnerabilidade e promove saúde, disciplina e valores para toda a vida.



Parabéns aos organizadores, aos times e a toda comunidade esportiva do Gama. Contem sempre comigo para fortalecer o esporte de base e abrir portas para os nossos jovens!”

O projeto também conta com o apoio do Supermercado Economiza, Sorveteria Polomix e do Ministério do Esporte, além da dedicação de professores e dirigentes voluntários. Edson Oliveira divide a liderança da associação com sua esposa, Venilce, vice-presidente, e os diretores Júnior, Professor Carlito, Professor Aparecido e Professor Jeferson.

Ao longo dos anos, a Associação Bem Amigos já revelou talentos para grandes centros do futebol nacional, com atletas encaminhados para as bases de Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Goianiense, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Anapolina.

A iniciativa é elogiada por treinadores de outras escolinhas da região. Para o professor Luiz Carlos, do Estrelinha do Sul, “a organização é profissional, os jogos são de qualidade, e as crianças estão maravilhadas”. Já o professor Léo, da escolinha Megs, destaca o impacto social: “ver um campeonato gratuito e bem estruturado para essas crianças é gratificante”. Do Engenho das Lajes, o professor Osvaldo José Barreira emociona-se: “nossos meninos nunca tinham saído da comunidade. Participar da Copa Bem Amigos foi um sonho realizado”.

Ao final de cada partida, um momento simbólico transforma o campeonato em algo ainda maior do que futebol. Os “doutores da bola”, como são carinhosamente chamados os professores e treinadores, reúnem as equipes em uma grande roda no centro do campo. Braços dados, adversários se tornam irmãos e, juntos, agradecem pelo jogo com uma oração coletiva do Pai Nosso, entoada em voz alta. É nesse gesto de união, respeito e fé que o verdadeiro espírito da Copa Bem Amigos se revela: um campeonato que forma atletas, mas, acima de tudo, cidadãos.

Com estrutura, paixão e compromisso social, a Copa Bem Amigos reafirma que o futebol pode ser mais que um esporte: pode ser ferramenta de inclusão, esperança e transformação.

Da redação do Gama Cidadão – 11/06/2025