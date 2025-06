Marinha oferece atendimento médico gratuito no Parque da Cidade com hospital de campanha

Estrutura itinerante funcionará até 14 de junho, das 9h às 17h, com serviços de clínica médica, pediatria, ortopedia, psicologia, odontologia e assistência social

A Marinha do Brasil instalou um hospital de campanha no Estacionamento 11 do Parque da Cidade, em Brasília, com atendimento gratuito à população. A estrutura, que ficará montada até o dia 14 de junho, funciona diariamente das 9h às 17h e oferece uma gama de serviços, incluindo clínica médica, ortopedia, pediatria, odontologia, psicologia e assistência social.

Com uma equipe de 37 profissionais de saúde e apoio técnico, o hospital é operado por militares da Unidade Médica Expedicionária da Marinha e do Hospital Naval de Brasília. A ação integra as atividades comemorativas do Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho, e tem como objetivo reforçar o papel da instituição no cuidado com a população e na defesa dos interesses estratégicos do País.

Além dos atendimentos, o público também pode participar de oficinas de escovação dental, instruções básicas de primeiros socorros e palestras sobre saúde mental — temas fundamentais para a promoção da qualidade de vida e da prevenção de doenças.

Segundo a Marinha, a iniciativa busca aproximar a instituição da sociedade civil, demonstrando sua capacidade logística e sua atuação em missões humanitárias, além de conscientizar sobre a importância do mar e das hidrovias para o desenvolvimento do Brasil.

Dia da Marinha celebra heroísmo na Batalha Naval do Riachuelo

Fonte: Agência Marinha de Notícias