Cultura e esporte agitam o fim de semana em Brasília

Programação inclui sessões de “O Agente Secreto”, lutas de MMA e oficinas de arte, com entrada gratuita e transporte liberado no domingo

De lutas de MMA a oficinas de arte, passando por contação de histórias e sessões do filme O Agente Secreto, indicado ao Oscar quatro vezes: este final de semana promete ser movimentado no DF. As atrações têm apoio deste Governo do Distrito Federal (GDF), por meio das secretarias de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), de Turismo (Setur-DF) e de Esporte e Lazer (SEL-DF). Confira!

Esta sexta-feira (23) será de fortes emoções para o público do LFA 2026, no Ginásio Nilson Nelson. O evento abre o calendário do MMA internacional e traz a disputa pelo cinturão interino mundial dos pesos-mosca. O atual campeão interino, Marcos Degli, busca a segunda defesa do título. Um destaque é a presença do lutador Rogério Minotouro.

Os portões abrem às 16h e a programação inicia às 16h, com entrada gratuita mediante entrega de 1kg de alimento não perecível. O ingresso deve ser retirado aqui. Haverá transmissão pelo YouTube a partir das 20h.

Também nesta sexta, o Paranoá será palco do evento Cultura Negra em Movimento, que celebra ancestralidade, música e tradição. Entre as atrações, estão o grupo Boi de Seu Teodoro e a Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho. A festa começa às 17h, no Ponto de Cultura Martinha do Coco, com entrada gratuita.

Sétima arte

Pode dar Brasil na maior premiação de cinema do mundo. O Agente Secreto foi indicado quatro vezes ao prêmio nas categorias Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. Para comemorar, o Cine Brasília incluiu três sessões do longa na programação desta semana. O filme será exibido nesta sexta, às 10h, e no domingo (25), às 20h.

Além disso, a programação oferece sessões especiais de Bicho Monstro (com recursos de acessibilidade), no sábado (24), às 14h; e de Avatar: Fogo e Cinzas, no domingo, às 16h.

Literatura A Biblioteca Nacional de Brasília recebe o projeto Leitura Viva, neste sábado, das 14h às 17h30. Os participantes vão mergulhar na obra Ponciá Evaristo, da escritora Conceição Evaristo. O texto conta a trajetória de uma menina que guardava o brilho das estrelas no fundo dos olhos e a força das ancestrais na palma das mãos. No dia seguinte, será promovida uma conversa sobre o livro As Avós, da escritora Doris Lessing, sobre amizade e desafios geracionais, a partir das 10h. Arte e atividades O Museu de Arte de Brasília (MAB) recebe o projeto Hospitalidade, composto por quatro exposições que conversam entre si e exploram matéria, tempo, memória, território e processos de transformação na arte contemporânea, até 1º de março. As mostras são Em Imagem Arkhé, de Capra Maia; Fazer o Quilo, de Gabriel Matos; Erosão Inevitável do Tempo, de Isabella Brito; e Imagem Escrita Palavra Pintada, de Rafael Vaz. Além disso, o MAB conta com atividades práticas. Na sexta, haverá contação de histórias para bebês de 18 meses a 3 anos, às 10h30, e uma oficina de jogos teatrais e brincadeiras populares para crianças, às 14h. No sábado e no domingo, às 10h30, a contação de histórias será para pequenos a partir de 4 anos, e haverá uma visita mediada com jogos, com participação livre, às 15h30. Em seguida, às 16h30, terá uma oficina de fuxico, no sábado, e uma de pintura com pigmentos naturais, no domingo, para o público infantil. Fauna e flora O Jardim Botânico de Brasília (JBB) estará de portas abertas para a população neste final de semana, das 8h30 às 17h (com entrada permitida até as 16h30), com trilhas, jardins temáticos e espaços de visitação. De terça a sábado, a entrada custa R$ 5 por pessoa; aos domingos, é gratuita, graças ao programa Lazer Para Todos, instituído por este GDF em março de 2025. Outro espaço que conta com gratuidade aos domingos e feriados é o Zoológico de Brasília. O equipamento funcionará normalmente, das 8h30 às 17h, com venda de ingressos até as 16h. O pagamento é em dinheiro, Pix ou cartão de débito e crédito. Com o Vai de Graça, a população pode acessar esses e outros equipamentos sem preocupação em relação ao deslocamento. Lançado no ano passado, o programa permite a gratuidade nos ônibus e no metrô aos domingos e feriados. Informou Agência Brasília – 23/01/2026