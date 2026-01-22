Confraternização na Residência Oficial do Embaixador do Peru no Brasil reuniu corpo diplomático, autoridades e diversas forças policiais em celebração aos 37 anos da Polícia Nacional Peruana.

A Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil (AGTBRASIL) participou, a convite da Embaixada do Peru, da solenidade comemorativa pelos 37 anos da Polícia Nacional Peruana (PNP). A confraternização ocorreu no dia 8 de dezembro, na Residência Oficial do Embaixador do Peru no Brasil.

Representando a AGTBRASIL, estiveram presentes integrantes da Diretoria de Articulação Institucional do DF — os agentes de trânsito Adilson Vellasco, Andreia e J. Rodrigues. O evento reuniu autoridades e representantes de diferentes forças policiais, do policiamento de trânsito e adidos militares de países da região, fortalecendo o ambiente de cooperação e cordialidade entre as instituições.

A cerimônia teve como objetivo celebrar a trajetória da Polícia Nacional Peruana e promover o diálogo institucional, reafirmando os laços de amizade e colaboração internacional no campo da segurança pública e da mobilidade.

A AGTBRASIL agradece o convite e a recepção da Embaixada do Peru e parabeniza a Polícia Nacional Peruana pelos 37 anos de serviços prestados à sociedade, destacando o compromisso permanente com a segurança e a ordem pública.