Curso de programação abre inscrições para estudantes do ensino médio

Vagas são oferecidas através do Projeto Codifique, da Universidade São Paulo (USP)

Estão abertas as inscrições para estudantes do ensino médio de todo Brasil para o curso gratuito de programação básica da Universidade São Paulo (USP). Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 10 de maio.

Ao todo, serão oito aulas, sempre ministradas às quartas-feiras, das 16h até 17h, pela plataforma Google Meet. A primeira está programada para o dia 19 de maio e, a última, no dia 7 de julho.

Os conceitos de programação básica serão dados através da linguagem JavaScript. Durante a formação serão abordadas temáticas referentes à lógica e resolução de problemas. Os alunos que concluírem o curso com 70% ou mais tarefas concluídas receberão um certificado oficial da USP.

Além das atividades que serão propostas a cada aula para fixação, haverá monitoria em três diferentes horários – que serão informados futuramente. Ao finalizar o curso, os alunos deverão implementar um pequeno projeto de programação com base no que foi estudado.

Segundo a equipe organizadora do projeto, não é necessário nenhum conhecimento prévio de programação para participar. É exigido, apenas, que o aluno tenha a um computador com internet para acompanhar as aulas e um celular com acesso ao WhatsApp.

A estudante de Ciência da Computação e uma das coordenadoras do projeto, Ana Laura Chioca Vieira, explica que a inscrição não garante uma vaga no curso, pois o número de vagas oferecidas dependerá de quantos monitores voluntários estarão disponíveis para atender aos inscritos.

Gabriela Chavez, outra coordenadora do curso, ressalta ainda que que o Codifique não é um curso profissionalizante nem de informática ou de inclusão digital, mas uma formação para aqueles que querem descobrir um pouco mais sobre inclusão. “Entraremos em contato com os alunos inscritos para confirmar a matrícula através do e-mail fornecido. Caso alguém não seja selecionado, ficará em uma lista de espera aguardando uma vaga ser aberta”, explica.

O Codifique é um projeto realizado pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Computação, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos (SP). O curso foi oferecido presencialmente até 2019. Por conta da pandemia, agora está no formato on-line para se adequar ao contexto do ensino remoto emergencial.

