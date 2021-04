Plataforma tecnológica permitirá acesso gratuito a livros por estudantes da rede pública estadual. Conteúdo interativo das obras será disponibilizado por meio de vídeos e de games. Iniciativa “traz a contextualização daquilo que foi discutido há séculos para a atualidade”, destaca titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, que representou governador Ronaldo Caiado em solenidade

O Governo de Goiás lançou, nesta terça-feira (20/04), o programa Leitura Todo Dia – Clássicos do Pensamento, durante videoconferência transmitida ao vivo pelas redes sociais. A iniciativa inédita oferece aos estudantes da rede estadual de ensino uma nova ferramenta tecnológica que permite o acesso às grandes obras literárias por meio de vídeos e de games.

O evento, realizado no Palácio das Esmeraldas, contou com a presença dos titulares da Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), Adriano da Rocha Lima, e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Fátima Gavioli (Seduc), e com a participação on-line do professor Clóvis de Barros Filho, que integra o projeto.

Nesta primeira etapa, serão beneficiados 1.200 estudantes do primeiro ano do ensino médio de 30 escolas. Na plataforma de acesso ao programa, os estudantes terão contato com obras de autores como Platão e Homero.

O objetivo é incentivar a leitura de clássicos da literatura com temas relacionados à atualidade e que permitam reflexões sócio-históricas e discussões filosóficas. Para Adriano da Rocha Lima, representante do governador Ronaldo Caiado na solenidade, “trata-se de um programa inovador e inédito, no âmbito do ensino público e privado, ao incentivar os jovens para a leitura dos chamados grandes clássicos”.

“Obras que são tão importantes para que consigamos nos libertar de dogmas e ter capacidade mais reflexiva, questionadora, e podermos, com isso, tomar nossas próprias decisões. Obras que ouvimos falar a vida inteira, mas que poucos efetivamente leem”, afirmou Adriano.

O titular da SGG destacou ainda que o projeto mistura leitura com vídeos de apoio, o que motivará ainda mais os jovens leitores, facultando o entendimento do texto. “Traz a contextualização daquilo que foi discutido, às vezes, há séculos, para a atualidade, e em como podemos aplicar na nossa vida, na tomada de decisão, na convivência e tudo mais que rege nossa vida em sociedade”, concluiu.

Segundo a secretária da Educação, a iniciativa visa ampliar o conhecimento literário dos estudantes e, consequentemente, melhorar os indicadores de ensino-aprendizagem. Em 2019, Goiás atingiu a maior nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na avaliação do ensino médio, em todo o Brasil, com 4,8. “Acredito que a partir da execução deste projeto desenvolveremos em nossos estudantes várias habilidades, como a criatividade e o pensamento crítico, contribuindo assim para torná-los cada vez mais protagonistas e autônomos”, destacou.

A ideia é que, diariamente, trechos de obras literárias sejam lidas, debatidas e tenham a sua relação com os dias atuais explicada em vídeos de cerca de cinco minutos. Será um livro a cada dois meses e, ao término de cada obra, os estudantes participam de uma master class com o professor Clóvis de Barros, que considerou a iniciativa uma “oportunidade de ouro”. Os vídeos, salienta o professor, atendem à pretensão de tornar a produção ou discursos em análise o mais acessível ao repertório presumido de um aluno de ensino médio.

Nem sempre, ponderou Clóvis, as obras são de acesso imediato, sobretudo do pensamento antigo, porque foram produzidas há muito tempo, com recursos de estilo muito diferentes do atual, o que pode levar um aluno pouco afeito à leitura a certo desestímulo inicial.

“O objetivo do vídeo é compensar isso, ao aproximar o conteúdo da obra da nossa realidade, com exemplos e referências da mais estrita atualidade”, afirma o professor Clóvis de Barros. Ele também parabenizou o governo pelo primeiro lugar no Ideb. “Se o Estado de Goiás já tem o melhor ensino público médio do país, é preciso agora que ele assuma a responsabilidade por essa liderança e leve o país a resultados ainda mais auspiciosos.”

A ação é uma parceria entre o Governo de Goiás, por meio da SGG e da Seduc, e o Espaço Ética. A iniciativa não gerou custos para o Estado. Os vídeos e o masterclass com o professor Clóvis de Barros foram doados pelo Espaço Ética.

Também estiveram presentes os secretários de Estado Bruno D’Abadia (Administração), Henrique Ziller (Controladoria-Geral), Marcio Cesar Pereira (Desenvolvimento e Inovação) e o presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio Roberto de Castro, dentre outros.

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás