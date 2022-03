Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de recursos digitais para professores ofertado pelo espaço Khan Academy para Educadores. As inscrições podem ser feitas até 10 de março através do formulário da instituição.

O curso tem duração de 12 semanas com certificado de conclusão com carga horária de 40 horas. As aulas estão previstas para começar em 14 de março e disponibilizará certificado de participação para os participantes que concluírem a jornada.

O conteúdo é voltado a professores de matemática , ciências, língua portuguesa e de laboratório de informática, mas outros docentes que queiram explorar novas possibilidades pedagógicas e estratégias também podem participar.

As vagas são limitadas e os nomes dos selecionados serão divulgados até 11 de março. Na especialização, serão desenvolvidos com os educadores os seguintes conteúdos: Desenvolvimento profissional com sessões quinzenais ao vivo e recursos extras; Conteúdo focado em estratégias pedagógicas para a recomposição das aprendizagens, incluindo recursos da Khan; Atividades práticas para a implementação em sala de aula; Comunidade de práticas para trocar experiências e proporcionar aprendizado e apoio mútuos; Reconhecimento público por conquistas em compartilhamentos durante sessões de treinamento e postagens de professores no blog.

A Khan Academy é a organização sem fins lucrativos. O espaço Khan Academy para Educadores auxilia no uso da plataforma e ajuda os educadores a terem uma experiência proveitosa. Por meio de vídeos instrutivos e textos, o professor pode entender melhor como usar todos os recursos oferecidos no site.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil