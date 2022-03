Reprovados no Sisu podem se inscrever na lista de espera até 8 de março

Candidatos reprovados no Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) têm até o dia 8 de março para tentar mais uma chance de entrar no ensino superior público através do programa. Após os resultados divulgados ontem (22), a manifestação de interesse na lista de espera já pode ser feita.

“Não consegui entrar. Vou me inscrever para a lista de espera, vai que tenho sorte… estou no cursinho para me preparar para o Enem desse ano”, diz a estudante Beatriz Santos, 18 anos, que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para tentar ingressar no curso de Jornalismo pelo Sisu.

A lista de espera do Sisu visa preencher as vagas que ficarem ociosas por falta de apresentação de documentos ou desistência do candidato. A manifestação de interesse é feita pelo próprio estudante no mesmo site em que ele se inscreveu normalmente para o Sisu. O resultado deve ser divulgado em 10 de março.

Nessa edição, houve queda no número de inscrições. No total, 1.054.474 de pessoas se inscreveram no Sisu para o primeiro semestre de 2022, de acordo com o Ministério da Educação. O número é 15,64% menor do que o registrado na seleção para o primeiro semestre de 2021, quando foram contabilizados 1.250.095 inscritos. Na chamada regular, segundo o Ministério da Educação, 206.835 candidatos foram aprovados.

Neste semestre, os 10 cursos com maior oferta de vagas são: Pedagogia, Administração, Ciências Biológicas, Matemática, Direito, Química, Física, Agronomia, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Engenharia Civil. Para participar desta edição do Sisu, o candidato precisa ter feito o Enem 2021, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não ter participado na condição de treineiro.

Uma outra novidade anunciada foi a alteração no cronograma do Sisu 2022.1 a partir do período destinado para matrícula dos estudantes selecionados. O período para matrícula ou registro acadêmico dos selecionados na chamada única terminaria no dia 28 de fevereiro. Com a mudança, o prazo se estenderá até 8 de março. O período de inscrição para o Sisu não foi alterado.

