Cursos gratuitos são oferecidos pela Escola Virtual do Bradesco

Entre as áreas ofertadas estão Administração e Tecnologia

A Escola Virtual, plataforma da Fundação Bradesco, está disponibilizando cursos gratuitos e a distância, para estudantes das áreas de Administração, Contabilidade e Finanças, Tecnologia, Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Educação. Para fazer qualquer um dos cursos é necessário ter, no mínimo, 14 anos, possuir CPF e conta de e-mail válida.

Para ter acesso aos cursos oferecidos pela Escola Virtual é necessário realizar o cadastro e preencher um formulário. Com o login e senha, o estudante pode realizar a matrícula em quantos nos cursos disponíveis no catálogo do portal.

Todas as formações oferecem certificado de participação com carga horária e conteúdo programático aprendido. Os cursos são oferecidos com a lógica de autogestão do estudo, ou seja, se encaixam no ritmo e na capacidade de aprendizagem de cada pessoa. De acordo com o portal, todos também podem ser acessados via smartphones.

Opções de cursos

Os cursos são divididos por níveis de compreensão: iniciante, intermediário e avançado, com carga horária diferente para cada opção. A área de Tecnologia é que mais possui oferta de cursos, com 59 opções, entre elas: Administrando Banco de Dados, Android – Parte 1: Crie a sua Primeira APP Mobile, HTML – Avançado e Fundamentos de Lógica de Programação.

Na sessão Administração são quatro cursos disponíveis: Empreendedorismo e Inovação, Estratégias e Negócios, Introdução à Administração e Introdução à Gestão de Projetos.

Análise de Balanços, Contabilidade Empresarial e Matemática Financeira com o uso da HP 12C são os três cursos para quem busca aprender um pouco mais sobre Contabilidade e Finanças.

Se o interesse for para Desenvolvimento Pessoal e Profissional há 17 cursos disponíveis. Na lista tem cursos sobre Comunicação Empresarial, Educação Financeira e Atendimento ao Público.

Por fim, em Educação, há opções para quem quer complementar os estudos ou reciclar algum tema que esteja fugindo da memória. São 30 cursos disponíveis como: Geometria no Dia a Dia, Língua Inglesa e Portuguesa, além de Preparatório Enem e Vestibulares.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil