O curso é uma iniciativa da Phomenta, que já acelerou mais de 250 ONGs no Brasil e América Latina, e será realizado no app de mensagens mais popular no país

As ONGs assumiram um papel muito importante durante a pandemia apoiando famílias e comunidades com distribuição de alimentos e produtos de higiene. Entretanto as suas receitas foram muito impactadas pelo momento atual. Pensando nisso o Portal do Impacto, iniciativa da Phomenta, que atua com educação em gestão e inovação para ONGs e seus empreendedores, se uniu à edtech ChatClass para lançar o curso gratuito de Captação de Recursos para ONGs, com conteúdos passados via WhatsApp. As inscrições são limitadas e podem ser realizadas até o dia 30 de abril .

O curso aborda de forma introdutória temas como: construção de metas de captação, estratégias para diversificação de receitas, sustentabilidade econômica e construção do “Canvas da captação de recursos”. Para participar, é necessário ter acesso a um celular com internet e WhatsApp e ser de uma ONG formalizada com CNPJ.

A tecnologia do curso é fornecida pela ChatClass, startup que usa a Inteligência Artificial aplicada no WhatsApp para democratizar o ensino, e já impactou mais de 500 mil estudantes em todo Brasil. Os conteúdos introdutórios dos módulos sobre Captação de Recursos serão aplicados diretamente no app, presente em 99% dos smartphones brasileiros, com atividades práticas, textos, imagens, vídeos e testes interativos. “É uma honra poder participar de uma ação tão importante como essa parceria com a Phomenta”, afirma o CEO e fundador da ChatClass Jan Krutzinna.

Ao todo, o curso trará 4 módulos e os participantes terão acesso a um grupo exclusivo para tirar dúvidas com especialistas da Phomenta. Ao finalizar o curso, além do certificado, o participante terá a oportunidade de participar de um bate-papo exclusivo com convidados especiais.

“O curso de Captação de Recursos da Phomenta pelo WhatsApp é intuitivo, simples e fácil de acessar e estudar. Traz dicas importantes e conteúdos relevantes para aplicar na organização. Com o curso, eu pude revisar as ações de captação de recursos da minha ONGs e tive várias dicas de como melhorar o que fazemos. Muito bom! Recomendo!”, afirma Jessyca Rodrigues, Coordenadora Geral do Instituto Esporte Mais e participante do curso.

Os interessados em participar podem realizar a sua inscrição em: http://www.portaldoimpacto. com/curso-captacao-de-recursos

Sobre a Phomenta:

A Phomenta é um negócio de impacto que atua com educação em gestão e inovação para ONGs e seus empreendedores. Nos últimos anos acelerou mais de 250 ONGs no Brasil e na América Latina, realizou programas de voluntariado corporativo com mais de 400 funcionários de grandes empresas e certificou mais de 120 organizações com o selo internacional de boas práticas em gestão e transparência. Em 2020, recebeu o selo i|mpact Badge, o qual reconhece negócios que geram impacto, além de fazer parte das redes globais BMW Foundation e Skoll Foundation. Mais informações em: http://ww.phomenta.com.br

Sobre a ChatClass: