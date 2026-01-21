O fortalecimento da segurança pública no Distrito Federal passa por uma nova fase de integração, planejamento e modernização institucional. Esse processo tem como um dos protagonistas o delegado Thiago Frederico de Souza Costa, que atua como Secretário Executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do DF. Ao longo de sua trajetória, ele acumulou experiências que vão da atuação direta em delegacias até a formulação de políticas públicas estratégicas para o setor.

A carreira de Thiago começou na Polícia Civil do DF, com atuação em três delegacias de Ceilândia. A vivência na ponta foi determinante para compreender a realidade da população e os desafios enfrentados diariamente pelas forças de segurança. “Essa experiência na ponta me deu uma visão concreta da realidade cotidiana da segurança pública e das demandas da população”, afirmou.

Com o passar dos anos, ele passou a ocupar funções voltadas à gestão e articulação institucional dentro da PCDF. Atuou na Corregedoria-Geral e na Direção-Geral da Polícia Civil, sempre com foco na organização interna e no fortalecimento das parcerias entre as corporações. Esse caminho abriu espaço para sua entrada na Secretaria de Segurança Pública.

Trajetória e atuação na SSPDF

Thiago ingressou oficialmente na Secretaria de Segurança Pública em 2019, assumindo a chefia da Assessoria Jurídico-Legislativa. Naquele período, segundo ele, o desafio principal era atender à forte demanda normativa e estruturar projetos que pudessem modernizar o sistema.

Em 2020, passou a exercer a função de Chefe de Gabinete, permanecendo no cargo por aproximadamente cinco anos. Durante esse tempo, atravessou três gestões diferentes de secretários, o que ampliou sua visão sobre a complexidade da pasta. “Foi um período de grande aprendizado, especialmente pela convivência diária com as forças e gestores do governo”, destacou.

Em 2025, assumiu uma nova secretaria executiva, voltada à formulação e execução de programas estratégicos. Desde então, trabalha na integração de sistemas e bases de dados, além da implantação da primeira Unidade Integrada de Segurança Pública.

“Segurança pública não se faz de forma isolada, mas com confiança mútua e visão sistêmica”, afirmou Thiago, reforçando que o modelo de gestão integrada é essencial para melhorar o atendimento à sociedade.

Experiência na Intervenção Federal e visão nacional

Entre os momentos mais marcantes de sua trajetória está a atuação no Gabinete da Intervenção Federal na segurança do DF. O período exigiu articulação constante com forças locais, órgãos federais e o sistema de justiça.

“A Intervenção Federal foi um dos períodos mais intensos da minha vida profissional. Em cenários críticos, a atuação técnica e o compromisso institucional garantem o funcionamento do Estado”, afirmou.

Thiago também teve atuação de destaque em nível nacional. Por cinco gestões, exerceu o cargo de Secretário Executivo do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (CONSESP), ampliando o diálogo federativo e o entendimento sobre os desafios regionais.

Essa experiência fortaleceu sua visão de que a cooperação entre os estados é essencial para a evolução das políticas públicas de segurança. Segundo ele, “os principais problemas da área não se resolvem de forma isolada, mas com cooperação e integração institucional”.

Valorização dos profissionais da segurança

A valorização dos servidores da segurança pública foi um dos eixos centrais de sua atuação na SSPDF. Thiago coordenou as negociações das duas últimas recomposições salariais das forças do DF.

“Nesse processo, construímos avanços significativos em termos de valorização e recomposição das perdas salariais, além de fortalecer a relação de confiança entre todas as corporações”, explicou.

Para o secretário executivo, o tema vai além de reajuste financeiro. “Não se tratou apenas de negociação remuneratória, mas de um verdadeiro resgate dos profissionais que protegem nossa população”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o resultado só foi possível graças ao apoio institucional do governo, dos parlamentares e dos dirigentes das forças de segurança do Distrito Federal.

Projetos estruturantes e foco no futuro

Entre as entregas estruturantes destacadas por Thiago estão a criação da primeira Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP), a regulamentação da Lei de Recompensas e a implantação do Viva Flor Administrativo.

“O Viva Flor foi uma inovação nacional, garantindo proteção imediata à mulher vítima de violência doméstica já no primeiro atendimento na delegacia”, explicou.

Ele também participou da elaboração do plano de governo da atual gestão (2023–2026), com foco na modernização do sistema e na integração das forças. Segundo Thiago, essas ações já servem de base para o novo modelo de segurança pública inteligente.

“Acredito que o eixo mais transformador para o futuro é a consolidação de um projeto de segurança pública inteligente, baseado em tecnologia, integração de dados e análise preditiva”, concluiu.

Com atuação técnica e estratégica, Thiago Frederico de Souza Costa reforça que o fortalecimento do sistema de segurança pública do DF passa, necessariamente, pela valorização dos profissionais e pela integração das instituições em benefício direto da sociedade.

Inscrições abertas

O debate será aprofundado no iLab-Segurança 2026, que ocorrerá em março, logo após a reabertura do ano legislativo. A expectativa é consolidar propostas técnicas que sirvam de base para decisões legislativas e administrativas ao longo de 2026, em um cenário de alta sensibilidade política e econômica.

As inscrições para a II Conferência de Segurança Pública iLab-Segurança 2026 estão abertas. O evento será realizado entre 3 e 6 de março de 2026, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF).

Reconhecido como um dos principais fóruns nacionais dedicados ao tema, o iLab-Segurança reunirá autoridades públicas, lideranças institucionais, especialistas, conselhos estratégicos e representantes do setor privado para discutir desafios estruturais e soluções integradas para a segurança pública, com foco em articulação federativa, inovação e formulação de políticas públicas.

A programação prevê painéis temáticos, debates técnicos e a apresentação de propostas voltadas ao aprimoramento da governança e da atuação institucional na área.

As inscrições estão disponíveis no site oficial: https://ilabseguranca.com.br/

