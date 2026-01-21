Sobradinho II, Planaltina, Jardim Botânico e Gama concentram o maior número de áreas incluídas no processo em 2026

Com a chegada de 2026, o Distrito Federal retoma o processo de regularização de áreas em grande parte das 35 Regiões Administrativas (RAs). Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh-DF), 371 áreas entram em 2026 com processos em andamento para que sejam regularizadas.

Dentre as RAs inclusas nesse monitoramento, Sobradinho II se destaca como a região da capital com mais áreas em processo de regularização. Ao todo, são 81, dentre condomínios e residenciais de setores como Boa Vista, Contagem e Grande Colorado, que seguirão com o prosseguimento das etapas de regularização em que poderão beneficiar mais de 3,5 mil famílias.

Em segundo lugar, a 5ª RA mais populosa do DF, Planaltina (DF), de acordo com dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na lista há 67 áreas distribuídas em setores como Mestre D’Armas, Arapoanga e Aprodarmas.

Na ocasião, lotes de casas em condomínios são maioria no processo de regularização em Planaltina. Contudo, endereços de quadras da região também constam com etapas a serem prosseguidas.

Já na terceira colocação da lista, o Jardim Botânico aparece com 60 áreas em processo de regularização, distribuídos em lotes de casa em condomínios da região em setores Tororó, Estrada do Sol e o próprio Jardim Botânico. A inclusão em massa desses lotes no processo refletem o aumento que essa região vem tendo.

De acordo com a última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), feita em 2024, o Jardim Botânico cresceu 41,5% em quatro anos, passando de 53 mil moradores, em 2021, para 75 mil, no último ano.

Quantidade de áreas inclusas de outras RAs

Arniqueira: 15 áreas;

15 áreas; Ceilândia: 12 áreas;

12 áreas; Varjão, Lago Norte e Sobradinho: 11 áreas cada;

11 áreas cada; Gama e Itapoã: 10 áreas cada;

10 áreas cada; São Sebastião e Fercal: nove áreas cada;

nove áreas cada; Brazlândia e Sol Nascente: seis áreas;

seis áreas; Paranoá, Riacho Fundo II e Taguatinga: cinco áreas cada;

cinco áreas cada; Guará, Recanto das Emas e Riacho Fundo I: quatro áreas;

quatro áreas; Santa Maria: três áreas;

três áreas; Estrutural, Lago Sul e Samambaia: duas áreas cada;

duas áreas cada; Núcleo Bandeirante e Park Way: uma área cada.

O mesmo vale para a RA de Vicente Pires, que também vem passando pelo processo de transformação. A cidade, que era inicialmente um setor habitacional de chácaras, nasceu de forma desordenada, sem planejamento urbano, e, desde então, vem buscando também regularizar as áreas do local. Para 2026, 15 áreas dos trechos de 1 a 4, aparecem no processo de regularização.

Outras RAs como Água Quente, Águas Claras, Candangolândia, Cruzeiro, Plano Piloto, SIA e Sudoeste não constam com nenhuma área pendente no processo de regularização da Seduh-DF.

Como consultar o processo de regularização

Os dados estão disponibilizados no Portal Regularização da pasta que permite o monitoramento dos processos e de aprovação de novos parcelamentos, que você pode acessar clicando aqui.

Ao entrar no portal, deverá clicar na aba “Processos em Andamento” que direcionará ao mapa do DF com as divisões de suas RA. Nesse acesso, o usuário poderá seguir o seguinte passo a passo para consultar a área desejada:

Selecionar no mapa a RA que deseja informações ou buscar através do campo “Pesquisar” o nome do parcelamento ou ocupação; Após acessar a RA, selecione o parcelamento ou ocupação desejada; Em seguida, serão exibidas as informações do processo de regularização da ocupação selecionada.

Ao todo são 14 etapas de monitoramento, desde a documentação inicial até a possível conclusão e registro cartorial. Além disso, também é disponibilizado ao usuário o detalhamento sobre o responsável pelo projeto e o status atual do processo.