Deputado faz prestação de contas inusitada em Brasília

O deputado distrital Reginaldo Veras fez gol de placa ao narrar sua prestação de contas no formato futebolístico.

Pode até parecer mentira, mas é a mais pura verdade. Segundo pesquisa, 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos em exercício no país.

Então, quando surge qualquer iniciativa em que um político vem a público prestar contas e dar satisfação à população das ações realizadas durante o mandato parlamentar, trazendo transparência na gestão pública, temos que aplaudir de pé.

É o caso do professor Reginaldo Veras, deputado da educação como é conhecido em Brasília. O deputado bem humorado gravou vídeo e como um narrador de jogo de futebol, narrou sua prestação de contas do mandato parlamentar na Câmara Legislativa do DF (balanço 2020).

Para os deputados que não prestaram contas do mandato parlamentar esse ano “bola na trave”.



Estamos de olho!

Assista o vídeo:

Da redação do Gama Cidadão – 29/12/2020