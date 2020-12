Pré-vestibular gratuito da Unicamp está com inscrições abertas para todo o Brasil

São 80 vagas para o cursinho; seleção é feita em duas etapas

O Cursinho Popular Zilda Arns está com processo seletivo para formar novas turmas para o pré-vestibular de 2021. Ao todo, são oferecidas 80 vagas. Interessados têm até o dia 10 de janeiro e a taxa é de R$ 35.

O cursinho tem como público-alvo os alunos de baixa renda de escolas da rede pública ou bolsistas de escolas particulares que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e os grandes vestibulares de São Paulo como a Fuvest e Unicamp. O pré-vestibular é organizado por estudantes do curso de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O processo seletivo do cursinho Zilda Arns é composto por duas fases: avaliação socioeconômica dos candidatos e entrevista com o intuito de conhecer melhor o candidato e sua compatibilidade com o cursinho.

Os resultados da primeira fase serão divulgados no dia 18 de janeiro e as entrevistas serão agendadas entre os dias 25 de janeiro e 12 de fevereiro.

O curso preparatório Zilda Arns conta com mais de 100 voluntários de diversos cursos da Unicamp. Os estudantes que conseguem ingressar no pré-vestibular ganham material didático gratuito e podem realizar simulados nos finais de semana. Além disso, também é possível participar da revisão de fim de ano.

Devido à pandemia de Covid-19, as aulas serão realizadas através da educação a distância, por meio de plataformas ao vivo por videoconferência com os alunos (GoogleMeet) e pela sala de aula digital (Google Classroom).

O cursinho também disponibiliza uma equipe de voluntários plantonistas que respondem as dúvidas dos alunos online e em curto prazo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil