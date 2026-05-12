Em Santa Maria o CEM 404 e o CEM 417 ficaram impactados e emocionados com o Projeto Grooveonline Prevenção

No dia 07 de maio, o CEM 404 recebeu com muita alegria, o projeto Grooveonline Prevenção. Já no dia 08 foi o Grooveonline esteve no CEM 417.

A comunidade das duas escolas tiveram dias incríveis, de muita alegria e animação, repleto de positividade.Proporcionando que aquelas pessoas ficassem muito impactadas ao vivenciarem momentos especiais. Tocando profundamente cada um que participou das apresentações.

Conscientizando, impactando e emocionando

Além da conscientização sobre os males do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promoveu momentos profundos de reflexão. Incentivando, conscientizando e motivando.

A Defensoria Pública do DF vem atuando na parte da orientação. Promovendo palestras falando do papel do órgão na sociedade e o impacto das leis na vida do cidadão.

A analista da Defensoria Dra. Regirlane Santos Macedo de Morais conversou com os presentes. Ela reforçou que os jovens não estão completamente imunes de penalizações por cometerem atos ilícitos. E que a prática de Bullying e violência, além de fazerem mal às pessoas, podem ser enquadrados como um tipo de ato ilícito.

Hoje eu acordei pra dar certo!

Com uma forte pegada motivacional, nos dois períodos, Dhemis Messias realizou uma palestra reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje. Dhemis tem reforçado muitas coisas positivas.

Acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso no amanhã, longe de problemas e confusões.

Um excelente público

Somado os dois turnos nas duas escolas, em torno de 2300 pessoas participaram das apresentações. Comprovando o sucesso que é o projeto.

Muita interação

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Chamando pessoas da plateia para participarem das atividades.

Nos dois períodos alunos são chamados ao palco para uma batalha de rima. Essa atividade tem surpreendido a todos. Nas 3 escolas, alguns alunos deram um show mostrando terem muita facilidade com rimas.

Não só nas rimas há talentos nas escolas. Ao longo das apresentações nas escolas pessoas com diversas outras habilidades culturais tem ido ao palco mostrar seu talento. Seja na bateria, outro instrumento musical, seja cantando ou recitando poemas.

Valorizando a vida

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, realizou uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável..

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentará dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício.

Sucesso de crítica e público

É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença. Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes.

Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos melhores no futuro.

Todo o trabalho realizado ao longo do dia nas escolas por onde passa tem se mostrado ser um tremendo sucesso.

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Nesta série de apresentações a Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio de parceria, está trabalhando junto com Projeto Grooveonline Prevenção

Esta série de escolas só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline