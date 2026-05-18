Diálogos pela Natureza mobiliza agenda socioambiental no DF

Sociedade civil mobiliza “Diálogos pela Natureza” para construir Agenda Sócio-Ambiental 2027-2030 no DF

Enquanto parte da política brasileira se afasta das necessidades reais da população, marcada pela polarização, fake news e disputas de torcida organizada, movimentos sociais, coletivos, organizações ambientais e cidadãos do Distrito Federal estão propondo outro caminho: reconstruir o sentido da política a partir da escuta, do cuidado e da participação comunitária.

É com esse espírito que acontece o Diálogos pela Natureza, uma mobilização da sociedade civil para construir coletivamente a Agenda Sócio-Ambiental 2027-2030 do Distrito Federal, um conjunto de propostas e compromissos que será apresentado aos futuros candidatos das Eleições 2026.

O Encontro da região Asa Norte/Noroeste e Plano Piloto, por exemplo será realizado no dia 6 de junho, sábado | durante a Semana do Meio Ambiente, das 9h às 12h, na Feira Ponta Norte, Quadra 216 Norte, em Brasília., todas as Religiões Administrativas, estão sendo estimuladas a realizar seus encontros.

A proposta é simples e profunda: ouvir as pessoas. Reunir moradores, lideranças comunitárias, ambientalistas, juventudes, coletivos, organizações sociais e cidadãos interessados em pensar soluções reais para os desafios urbanos e climáticos do Distrito Federal.

Entre as propostas já apresentadas está o chamado IPTU Verde Participativo. A ideia defende que uma parte do IPTU – Imposto Territorial Urbano já pago pela população

seja investida prioritariamente nas próprias quadras e comunidades onde os moradores vivem, fortalecendo projetos locais definidos com participação popular.

A proposta prevê investimentos em parques, praças, hortas urbanas, viveiros de mudas, compostagem comunitária, sinalização ambiental, infraestrutura verde, eventos comunitários e ações regenerativas capazes de melhorar diretamente a qualidade de vida da população.

O objetivo também é ampliar a transparência na aplicação dos recursos públicos e fortalecer mecanismos de participação social por meio das Prefeituras Comunitárias.

As ideias debatidas durante os encontros irão compor uma Carta-Compromisso que será incorporada ao Aplicativo Voto Consciente | Match Eleitoral, ferramenta que pretende aproximar

eleitores e candidatos comprometidos com pautas socioambientais e climáticas nas Eleições 2026.

O encontro será realizado ao ar livre, sob as árvores, em formato de roda de conversa e piquenique comunitário.

Os participantes são convidados a levar cadeira de praia, canga ou tapete, além de garrafinha de água e lanche para compartilhar.

Os Diálogos pela Natureza é uma realização do Movimento Regenerativo Tempo de Plantar em parceria com outras organizações comunitárias.

Serviço

Diálogos pela Natureza

Feira Ponta Norte | Quadra 216 Norte | Asa Norte

6 de junho de 2026 | sábado

9h às 12h

Realização: Movimento Regenerativo Tempo de Plantar

“Unindo as pessoas pelo cuidado de si, uns dos outros e da natureza.”

Informações:

(61) 9 9610-0812