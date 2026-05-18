Palestra da AGT Brasil na Embaixada do Chile

AGT Brasil realiza palestra sobre legislação de trânsito na Embaixada do Chile em Brasília

No dia 11 de maio de 2026, a Diretoria de Articulação da AGT Brasil, composta pelos agentes de trânsito Adilson Vellasco, Minuzzi e J. Rodrigues, promoveu uma palestra institucional voltada ao corpo diplomático da Embaixada do Chile, em Brasília.

A atividade foi direcionada a diplomatas, adidos, funcionários, cônsules e familiares da representação chilena no Brasil, abordando temas relacionados à legislação de trânsito aplicada ao corpo diplomático. A palestra foi ministrada pelos agentes J. Rodrigues e Minuzzi, que trataram de assuntos como imunidades diplomáticas, habilitação e regulamentação de veículos oficiais e particulares vinculados às representações estrangeiras.

A comitiva da AGT Brasil foi recebida pelo encarregado de negócios e embaixador substituto da Embaixada do Chile, Francisco Mackenney, além do coronel dos Carabineros do Chile Ricardo Ramírez, adido policial da representação diplomática.

Segundo a entidade, a iniciativa teve como objetivo fortalecer os laços institucionais com o corpo diplomático de países parceiros, promover a troca de conhecimento sobre normas de trânsito brasileiras e ampliar o diálogo internacional na área de mobilidade e segurança viária.

A ação também reforça o papel da AGT Brasil como entidade representativa dos agentes de trânsito em âmbito nacional, promovendo integração institucional e cooperação técnica com organismos internacionais sediados no Distrito Federal.