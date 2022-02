Ensinar programação e o desenvolvimento de um bom raciocínio lógico são os principais tópicos do projeto “Clássico 50+”, uma formação voltada para pessoas com mais de 50 anos realizada pela Webmotors e a Share RH. As inscrições seguem até o dia 05 de fevereiro através do site do projeto. Os candidatos selecionados serão divulgados no dia 11 de fevereiro.

Os interessados em participar precisam possuir um computador com acesso à internet. Com carga horária de 84 horas, as aulas serão ministradas de forma on-line, entre os dias 14 de fevereiro e 19 de março das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 16h. A trilha tem como foco a formação voltada para “tecnologia C#” e para o desenvolvimento de software.

Segundo a Head de RH da Webmotors, Cibele Diniz, “o objetivo da empresa é apoiar o público com mais de 50 anos na transição para uma nova carreira. Os participantes que querem aprender a programar e demonstrarem afinidade com as atividades de programação e tiverem pelo menos 75% de presença nas aulas terão a chance de participar de um processo seletivo para atuar na Webmotors, com contratação prevista para a primeira quinzena de abril”.

A iniciativa também tem como objetivo oportunizar a profissionalização em um cenário que cada vez mais demanda por profissionais qualificado em tecnologias. No Brasil, desde meados de 2020, houve o surgimento de 85 mil novas vagas para quem lida com tecnologia, aponta pesquisa realizado pelo CNN Brasil. De acordo com uma recente pesquisa realizada pelo LinkedIn, as áreas profissionais ligadas à tecnologia terão o maior número de vagas abertas durante o ano de 2022.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil