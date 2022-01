Secretaria da Mulher recebe o projeto Grooveonline Prevenção

A reunião, que ocorreu nesta terça-feira (25) às 16:30, na sede da Secretaria, teve como pauta o Projeto Grooveonline Prevenção.

A secretária Ericka Filippelli, publicitária, presidente do MDB Mulher no DF e tesoureira do MDB nacional, recebeu o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves. Participou também a subsecretária de enfrentamento a violência, Irina Storni.

Na ocasião foi abordado o Projeto Grooveonline Prevenção. Um belíssimo projeto de semeadura que tem como foco tratar da questão das Drogas, do Vício, do Bullying e a Violência.

Proporcionando às escolas do DF dias de muita música, palestras, apresentação teatral, dinâmicas e atendimentos psicoterápicos e de Constelação Familiar.

O projeto é composto pela banda Grooveonline, do músico e baterista, Lucas Gonçalves, psicólogos, palestrantes e a Cia de Teatro Lábios da Lua.

Música de qualidade

Lucas e sua banda, que tem o ex-The Voice Denilson Bastos como vocalista, tocam clássicos da música contemporânea. Uma banda repleta de músicos talentosos que encantam por onde se apresentam.

Palestras e Psicoterapia

O Projeto Grooveonline Prevenção realizará palestras, sessões de psicoterapia e constelação familiar.

As palestras tem como foco a questão das drogas, do vício, do bullying e violência no ambiente escolar. Elas serão realizadas pela psicóloga Josy Reis.

No decorrer da semana acontecerão atendimentos psicoterápicos, e de Constelação Familiar. Os atendimentos serão para alunos e servidores.

Além de música, teatro

Nessa nova edição do Projeto Grooveonline Prevenção, além das tradicionais apresentações musicais nas escolas. Teremos apresentações teatrais.

As peças teatrais serão realizadas pela Cia. de Teatro Lábios da Lua. Fundada em 1992, a companhia nasceu como uma organização não governamental constituída por produtores culturais, artistas e professores da cidade do Gama. Buscando promover e ampliar o conhecimento, o acesso e o interesse pela arte auxiliando no fortalecimento de competências e habilidades socioemocionais causando um impacto sensitivo para uma real transformação social.

Um projeto de sucesso

A secretária Ericka Filippelli ficou muito empolgada com o potencial e todo o sucesso do projeto alcançado até aqui. E durante a apresentação foi levantado a questão da ampliação do Grooveonline Prevenção para mais escolas no DF.

O Projeto Grooveonline Prevenção é um tremendo sucesso. Em todas as escolas por onde já passou o projeto impactou e deixou marcas muito positivas na vida dos alunos e servidores. O projeto está sendo aclamado por aqueles que já participaram de alguma de suas edições. Ele, também despertou interesse por parte de escolas que ainda não receberam nenhuma edição do Grooveonline Prevenção, mas ficaram sabendo dessa maravilhosa obra de semeadura.

Pelo combate a violência

Na reunião foi proposto a Implementação de um projeto específico no tocante a violência contra as mulheres. Com ações que abranjam tanto alunos como os servidores.

A ideia é que, nas próximas edições previstas para acontecerem a partir do mês de março, sejam incluídas atividades focadas na questão da violência contra mulher.