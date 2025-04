Escolas do Riacho Fundo 2, Ceilândia e Planaltina receberam com muita alegria o Projeto Grooveonline Prevenção.

O projeto segue com sua série de apresentações, promovendo dias incríveis nas escolas.Tratando de questões importantes como a importância do ser, de estudar, o Bullying, a violência e o vício. Tornando o dia daquelas pessoas ainda mais especial. Tocando profundamente cada um que participa das apresentações.

2400 pessoas assistiram as apresentações

No CED 34 do Riacho 2, havia público de 600 pessoas na quadra da escola.

No CED Ceilândia, entorno de 600 pessoas estavam na quadra da escola.

Já no Centro de Ensino Médio em Planaltina, o público foi em torno de 1200 participantes.

Semear, despertar e refletir

Não só conscientizar sobre os malefícios do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promove um momento de reflexão sobre a importância do ser, de estudar e pensar no que será do futuro. Incentivando e motivando os presentes, reforçando a todos, que podem ser tudo o que quiserem. Só depende deles, ter força de vontade, determinação e foco. Estudar é preciso, para que se tenha um futuro promissor lá na frente.

A cada apresentação, tem-se a certeza de que a semente do bem foi plantada. A cada dia, o Projeto Grooveonline Prevenção vai cativando e surpreendendo, motivando e inspirando.

Escolas participativas

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Chamando pessoas da plateia para participarem das atividades do dia. No decorrer dos trabalhos, Dhemis Messias chamou professores e servidores para dançarem.

Durante as apresentações, em ambos os turnos, alunos foram escolhidos para irem ao palco interagir com a banda Grooveonline e a plateia. Proporcionando momentos de muita animação e alegria.

No decorrer das atividades está sendo realizada uma batalha de rima. Alunos participaram disputando entre eles e com Denilson Bhastos e Dhemis Messias. Estes momentos têm levado a plateia ao delírio.

Veja como foi a apresentação no Riacho 2:

Confira como o foi a apresentação no CEF 32 na Ceilândia:

Veja como foi a apresentação no CEM 02 de Planaltina:

Nestes dias o Projeto teve uma presença ilustre

O menino Arthur de 10 anos, baterista, acompanhou a banda Grooveonline durante estas 3 apresentações.

Arthur, que foi ganhador do Grammy Latino, deu um show à parte. A galera que estava assistindo ficou impressionada com a habilidade Arthur na percussão.

O talento do jovem baterista de Manaus é impressionante. Até o baterista Lucas Gonçalves ficou impressionado com a habilidade do garoto na bateria.

Representação de vivências do cotidiano

A Companhia de Teatro Lábios da Lua, realiza um momento muito importante. Utilizando-se das artes cênicas, os integrantes da Cia. dramatizam cenas do cotidiano. Onde representam situações de violência, Bullying e vício e tudo de negativo que permeia nossa sociedade atual.

Veja onde o projeto estará na próxima semana:

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o produtor de eventos Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

O Senador Izalci Lucas tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção. Ele tem destinado emendas parlamentares para o Projeto, que tem contemplado dezenas de escolas no DF e já alcançou mais de 40 mil alunos.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline