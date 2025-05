Áreas de lazer públicas e privadas têm se tornado um diferencial cada vez mais admirado. Na hora de escolher onde morar, as pessoas levam em consideração a estrutura dentro e fora de seus condomínios. Esses locais são pensados para levar qualidade de vida e bem-estar para a comunidade. São ambientes destinados a atividades físicas, entretenimento, convivência e descanso. Além disso, desempenham um papel crucial na valorização da região em que estão localizados.

Especialistas apontam que quando a comunidade tem a disposição áreas compartilhadas, cria-se um senso de pertencimento na vida da cidade e do bairro. “É uma forma dos moradores não precisarem se deslocar para muito longe para realizar atividades comuns do dia a dia, convivência e prática de exercício, por exemplo”, comenta Paulo Muniz, diretor da CONBRAL. “Residir próximo a esses espaços só traz benefícios como diminuição do estresse, lazer diferenciado, entre outros”.

Em Brasília, uma das construtoras que têm focado no bem-estar da comunidade é a CONBRAL. A empresa é a responsável pelo projeto da Quadra Parque Gama, localizado no Setor Central do Gama – que além da construção de três blocos residenciais, também conta com a urbanização da região próxima ao empreendimento. “Por meio do projeto Adote Uma Praça, iremos entregar uma quadra com acesso único, pavimentação, acessibilidade, gazebo e playground para cada bloco, paisagismo, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e ciclovia”, explica o diretor.

A administradora do Gama, Joseane Monteiro, aponta que a área adotada pela CONBRAL é extensa e possuirá uma grande diversidade de mobiliários urbanos disponíveis para a comunidade. “Além de manter o local com maior cuidado e beleza, possibilitará o uso dos espaços pelas crianças, jovens e adultos, principalmente quanto à prática de esportes e exercícios físicos” afirma. “É uma importante iniciativa para a qualidade de vida da população”.

Quadra Parque Gama

O empreendimento da CONBRAL conta com 432 apartamentos de um e dois quartos, com suíte, varandas e garagem coberta nos seus três blocos. Com portarias com monitoramento 24h, halls fechados com acessos independentes por prumada, as unidades apresentam de 39 m² a 54 m². Na área comum, salão de festas equipado e decorado, academia, playground e bicicletários no subsolo e no térreo. “Vale ressaltar que os blocos estão sendo construídos em momentos diferentes. Os blocos 1 e 3 do empreendimento já foram entregues para os moradores”, comenta Munz. A conclusão das obras do bloco 2 estão previstas para dezembro de 2024.

Nos últimos anos grandes empreendimentos residenciais foram construídos no Gama. “Muitas empresas reconheceram o potencial da região e se estabeleceram aqui. Essa tendência de investimento contribui para o desenvolvimento e aprimoramento da cidade”, afirma Joseane. “O Gama é considerado a capital do entorno de Brasília por um motivo. O local oferece diversas opções de lazer e entretenimento para seus moradores, com parques, praças e áreas verdade, além de uma infraestrutura completa com hospitais, escolas, várias universidades, shoppings, restaurantes e bares”, finaliza Muniz.

Programa Adote Uma Praça

O Adote Uma Praça foi criado no governo Ibaneis Rocha e já atingiu 22 regiões administrativas e recebeu centenas de propostas, que vão desde jardinagem até áreas verdes, parques urbanos, praças, rotatórias, canteiros centrais de avenidas, pontos turísticos, monumentos, estacionamentos e outros espaços e bens de propriedade do DF colocados ao uso da comunidade. O programa atualmente conta com 283 projetos.

Na próxima sexta-feira (30/5), a partir das 9h, o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, realizará a inauguração oficial da Quadra Parque Gama. O evento marca a entrega da urbanização da Quadra 03 do Setor Central do Gama, transformando completamente a paisagem e a infraestrutura da região.

Informou a assessoria de imprensa da CONBRAL – 27/05/2025