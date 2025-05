Gesner Teixeira transforma educação com arte, ética e protagonismo juvenil

No último sábado (24), o Centro Educacional Gesner Teixeira, localizado no DVO, em Santa Maria, foi palco de uma verdadeira revolução silenciosa na forma de educar. Longe das tradicionais fileiras de carteiras, quadro negro e paredes que delimitam o ensino formal, alunos, professores e representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se reuniram para vivenciar a terceira edição do NaMoral na escola, integrada à mostra cultural GT CENAS – Pluriversidade em Ação.

Com apresentações de teatro, música, dança, poesia, debates e rodas de conversa, o evento trouxe à tona o que há de mais urgente na educação contemporânea: a formação ética, crítica e sensível de cidadãos para o mundo real.

Organizado pela própria comunidade escolar, com apoio da direção da escola e coordenação pedagógica, o GT CENAS é um projeto contínuo que, ao longo do ano, mobiliza os estudantes dos anos finais do ensino fundamental em práticas artísticas e cidadãs. A iniciativa ganhou ainda mais força ao ser incorporada ao programa NaMoral, reconhecido nacionalmente por promover a integridade e a cidadania nas escolas por meio de metodologias ativas e gamificadas.

“O Gesner Teixeira é uma escola que participa, que vive os valores do NaMoral. Criamos os nossos próprios heróis: os melhores alunos são protagonistas dessa transformação”, afirmou o supervisor Otoniel Linhares, que também atua como mestre de cerimônias e apresentador de pautas culturais.

Educar é forjar, servir e inspirar

Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a fala da promotora de justiça Luciana Asper, idealizadora do programa NaMoral. Diante de uma plateia atenta, ela emocionou ao usar uma metáfora poderosa:

“Vocês convidaram uma mera promotora de justiça para visitar o seu castelo. Estou diante da realeza, porque vocês são príncipes e princesas, forjados por reis e rainhas. A essência de quem governa é servir, impactar e amar. A natureza nos ensina isso com sua generosidade silenciosa — uma árvore nunca pergunta se merecemos seus frutos ou seu oxigênio. Ela apenas entrega. Que cada um aqui acorde todos os dias buscando revelar a sua essência.”

Para a promotora, o programa vai além do conteúdo e trabalha com valores que reverberam na convivência social, no cuidado mútuo e na ética pessoal:

“O NaMoral não se limita a transmitir conhecimento, mas busca despertar nos alunos o compromisso com a ética e a responsabilidade social, incentivando-os a serem protagonistas da transformação em suas comunidades.”

Escola do futuro: fora das quatro paredes

Mais do que uma mostra, o NaMoral consolidam um novo paradigma: o da escola como espaço vivo, criativo e integrado à comunidade. Com um corpo docente engajado — 60 professores — e uma proposta pedagógica baseada em metodologias ativas, ensino por projetos e educação socioemocional, o Centro Educacional Gesner Teixeira demonstra que é possível reencantar o processo de aprendizagem, mesmo em contextos desafiadores.

O evento reuniu cerca de 130 alunos diretamente nas apresentações do GT Cenas, mas o programa NaMoral contempla toda a comunidade escolar, envolvendo os 1.100 estudantes do Centro Educacional Gesner Teixeira. A programação contou com a presença de representantes da Secretaria de Educação e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Segundo os organizadores, esta é a terceira edição do NaMoral na escola, e os impactos são visíveis: melhorias no desempenho escolar, nas relações interpessoais e no fortalecimento de valores éticos. Como reconhecimento pelo engajamento, a escola já foi premiada com dois troféus e prêmio em dinheiro pela participação no programa.

“É visível a transformação de atitudes, o brilho nos olhos, a segurança nas falas e a empolgação para fazer parte de algo maior”, destacou o vice-diretor Cleison Leite.

Entre os destaques do evento, estava o professor, ator, músico e psicanalista Pecê Sanvaz, conhecido por sua atuação em projetos culturais transformadores, como o Festival Banca de Poetas (2016). Sua presença no Gesner Teixeira reforça o papel da arte na educação. Também marcou presença Fernanda de Jesus, da Regional de Ensino de Santa Maria e coordenadora do NaMoral na região Sul. Encerramos com aplausos à diretora Maria da Guia, ao vice-diretor Cleison Leite e à supervisora Camila Costa, que coordena com excelência a execução do projeto NaMoral. Juntos, eles seguem impulsionando iniciativas inovadoras e inspiradoras, que transformam a realidade da escola e fortalecem o protagonismo estudantil.

Sobre projeto NaMoral

Criado em 2019, o NaMoral já impactou mais de 20 mil alunos em 78 escolas do DF, e em 2025 se transformou em política pública distrital, obrigando a inserção da cultura de integridade em todas as instituições de ensino públicas e privadas da capital federal. Reconhecido nacionalmente com o 2º lugar no Prêmio CNMP de Redução da Corrupção, o programa torna-se agora um exemplo de como formar cidadãos conscientes, solidários e intolerantes à corrupção.

A experiência vivida no Centro Educacional Gesner Teixeira é um testemunho vivo de que a escola do futuro não é apenas digital ou tecnológica — ela é humana, ética e profundamente conectada com o presente.

E, como disse a promotora Luciana Asper, “a verdadeira transformação começa quando despertamos a essência de ser mais humano, todos os dias.”

