Estádio do Bezerrão recebe o candangão neste fim de semana

No sábado, haverá a disputa entre Santa Maria e Unaí, às 15 horas.

O campeonato de futebol profissional da primeira divisão, o Candangão 2021, segue para a segunda rodada de jogos. A iniciativa da Federação de Futebol do Distrito Federal, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, conta com um importante palco esportivo da capital federal: o Estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, que vai receber a disputa entre Santa Maria e Unaí neste sábado (27), às 15 horas.

O torneio seguirá até 14 de março com a participação de 12 equipes do Distrito Federal e Entorno. E para atender com maior comodidade a comissão técnica das equipes e, principalmente, os profissionais de imprensa que realizam a cobertura jornalística das partidas, o elevador de acesso aos andares superiores, onde estão localizadas cabines e camarotes, voltou a funcionar com apoio da assistência técnica, facilitando também a acessibilidade para cadeirantes.

“Estamos entregando, a partir do jogo deste fim de semana, o elevador em funcionamento para, principalmente, atender a imprensa, para que eles levem seu material de trabalho ao quarto andar. Continuamos trabalhando, com empenho máximo, para colocar em ordem, não só o elevador do Bezerrão, como elevadores de outros equipamentos administrados pela nossa secretaria”, explicou o secretário Executivo de Futebol, Paulo Victor de Carvalho.

* Com informações da Secretaria de Esporte e Lazer