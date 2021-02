Gama vence Ceilândia por 2 a 0 no Abadião e se recupera no Candangão

Na tarde desta sexta-feira (26/02), o time do Gama conseguiu derrotar o Ceilândia, no Estádio Abadião, por dois a zero, ainda no 1º tempo.

⠀

Daniel Mendonça abriu o placar aos 18 minutos. Ele recebeu pela direita, trouxe para o meio e mandou um belo chute.

⠀

Caíque Santos ampliou o placar logo após. Ele dominou próximo à linha de fundo, girou e bateu com qualidade.

⠀

Na quarta-feira (3/3), o Gama recebe o Brasiliense, às 15h30, no estádio Bezerrão.