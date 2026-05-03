O Projeto Grooveonline Prevenção vai a escolas do Guará e Plano Piloto, impactando emocionando e conscientizando

O CEF 02 e o CEF 10 do Guará receberam, com muita alegria , o projeto Grooveonline Prevenção. Já no Plano Piloto, pela primeira vez, o Grooveonline esteve no CEF 07 da Asa Norte. As apresentações ocorreram nos dias 27, 28 e 29 de Abril.

A comunidade das três escolas tiveram dias incríveis, de muita alegria e animação, repleto de positividade.Tratando de questões importantes como o Bullying, a violência e o vício. Proporcionando que aquelas pessoas ficassem muito impactadas ao vivenciarem momentos especiais. Tocando profundamente cada um que participou das apresentações.

Conscientizando, impactando e emocionando

Além da conscientização sobre os males do vício, das drogas e da violência, o Projeto Grooveonline Prevenção promoveu momentos profundos de reflexão. Incentivando, conscientizando e motivando.

A Defensoria Pública do DF vem atuando na parte da orientação. Promovendo palestras falando do papel do órgão na sociedade e o impacto das leis na vida do cidadão.

Reforçando que os jovens não estão completamente imunes de penalizações por cometerem atos ilícitos. E que a prática de Bullying e violência, além de fazerem mal às pessoas, podem ser enquadrados como um tipo de ato ilícito.

Nos dois períodos, Dhemis Messias realizou uma palestra motivacional reforçando a importância de estudar, valorizar o espaço escolar e a família. Planejar o futuro trabalhando bem hoje.

Um excelente público

Somado os dois turnos nas duas escolas, em torno de 2000 pessoas participaram das apresentações. Comprovando o sucesso que é o projeto.

No CEF 07 da Asa Norte a comunidade recebeu o Projeto Grooveonline Prevenção com muito entusiasmo. Pela primeira vez eles tiveram o projeto em sua escola.

Muita interação

Durante as apresentações, o Youtuber e baterista, Lucas Gonçalves e Dhemis Messias interagiram com a galera. Chamando pessoas da plateia para participarem das atividades.

Nos dois períodos alunos são chamados ao palco para uma batalha de rima. Essa atividade tem surpreendido a todos. Nas 3 escolas, alguns alunos deram um show mostrando terem muita facilidade com rimas.

Celeiros de talentos

De todas as coisas maravilhosas que esse Projeto proporciona uma que vale destacar é o quanto algumas escolas tem se mostrado um celeiro de talentos. Nessas ultimas 3 escolas, durante as apresentações, além da batalha de rima e cantorias de músicas divertidas. Alunos foram ao palco mostrarem seus dons na música. Desta vez teve aluno tocando bateria e até flauta doce. Momentos que encantam e impressionam a todos.

Valorizando a vida

Lucas, que é baterista, Youtuber e professor, realizou uma palestra sobre como usar o ambiente online de forma produtiva e saudável..

O palestrante, Dhjemis Messias realizou uma palestra motivacional reforçando a importância e o poder que cada um tem na nossa sociedade. De acreditar nos seus sonhos, ter metas e objetivos na vida. Pensar no futuro e trabalhar hoje para que lá na frente se tenha muito sucesso no amanhã, longe de problemas e confusões.

A Companhia de Teatro Lábios da Lua se apresentará dramatizando cenas do cotidiano, onde estão presentes situações de violência, Bullying e vício.

No CEF 10 do Guará, o médico psiquiatra. Dr. Daniel Merencio foi conhecer e prestigiar o projeto. Ele ficou muito impactado com tudo que viu e falou sobre a importância de um projeto como o Grooveonline Prevenção. Veja:

Sucesso de crítica e público

É aí que o Projeto Grooveonline Prevenção faz a diferença. Afinal o futuro da nação estará nas mãos desses, hoje, jovens e adolescentes.

Então poder plantar a semente do bem e do sucesso em cada um deles é garantir que tenhamos cidadãos melhores no futuro.

Todo o trabalho realizado ao longo do dia nas escolas por onde passa tem se mostrado ser um tremendo sucesso Vejam o depoimento dos diretores.

Prof. Luís Henrique, diretor do CEF 10 do Guará

Prof. Fábio Rosemberg, diretor do CEF 07 da Asa Norte em Brasília

Profa. Raquel supervisora do CEF 02 do Guará

São os apoios que possibilitam a realização desta magnífica obra

Tudo o que é executado ao longo dos dias, as apresentações da banda, palestras, oficinas musicais, teatro só é possível graças aos apoiadores. Tendo como coordenador geral do Grooveonline Prevenção o empresário e produtor de eventos, Geraldinho Gonçalves

A Associação Cia. Lábios da Lua, Gama-DF, é a responsável pela execução e realização desta obra. Que tem como presidente o Sr. Geovane Batista dos Santos.

Nesta série de apresentações a Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio de parceria, está trabalhando junto com Projeto Grooveonline Prevenção

Esta série de escolas só está sendo possível graças ao empenho do Senador Izalci Lucas (PL-DF). Conhecido no Distrito Federal como “Pai da Educação”, Izalci tem sido um grande apoiador do Projeto Grooveonline Prevenção.

Saiba mais sobre o Projeto Grooveonline Prevenção:

YouTube: YouTube.com/Grooveonline

Instagram: Instagram.com/lucasgrooveonline