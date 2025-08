No dia 16 de agosto, Brasília receberá um evento inédito que promete movimentar o mercado de Marketing, Comunicação e Inovação: a Expomkt Brasília. A iniciativa surge com o propósito de conectar profissionais, estudantes e entusiastas da área em um espaço onde tendências, tecnologia e networking se encontram.

Durante o evento, os participantes terão acesso a palestras com especialistas renomados do varejo nacional, representantes da maior rede social profissional do mundo, além de discussões sobre Inteligência Artificial aplicada ao Marketing e as últimas atualizações do INPI – Registro Nacional de Marcas.

Evandro Alecrim, idealizador da Expomkt, ressalta que o encontro chega para preencher uma lacuna no calendário de eventos da cidade.

“Somos carentes de grandes iniciativas que conectem todos os profissionais do setor. A Expomkt vem para quebrar barreiras, sem fronteiras, para que possamos nos destacar no mercado nacional”, afirma.

Além de palestras e painéis, a programação contará com um momento Talk, onde o público poderá interagir diretamente com os palestrantes, gerar insights e criar conexões estratégicas.

O evento é aberto a profissionais da área, estudantes e todos que buscam ampliar seus conhecimentos em um mercado cada vez mais dinâmico.

Data: 16 de agosto (sábado)

Horário: A partir das 9h

Inscreva-se: www.sympla.com.br/evento-online/expomkt-brasilia/2930214

Com essa primeira edição, a Expomkt Brasília se posiciona como um marco para o setor, prometendo ser o ponto de encontro anual para quem quer estar à frente das transformações do mercado.

Contato para Imprensa – Expomkt Brasília

Para mais informações sobre a Expomkt Brasília, entrevistas e solicitações da imprensa, entre em contato com o idealizador do evento, Evandro Alecrim, pelo telefone (61) 9.9280-6047 ou pelo e-mail: [email protected].