Por Marcos Linhas Neste domingo (20-7), dois talentos, um veterano argentino e um jovem do DF de 13 anos, se apresentam no Parque Ecológico do Gama em evento gratuito que celebra a música, a natureza e a comunidade local. A 10ª edição do Pôr do Sol Cultural do Gama será realizada neste domingo, 20 de julho, das 16h às 20h, no Parque Ecológico do Gama. O evento contará com a apresentação dos saxofonistas Joel Santillan (argentino e conhecido como Joel do Sax) e José William (do DF, de apenas 13 anos), do guitarrista Assis Negro Gato e do sanfonista Anísio Miranda, proporcionando uma experiência única de música ao ar livre. Além deles, os poetas Êrika Fernandes e Laércio Nicolau trarão a força da poesia local. Realizada todo terceiro domingo do mês, a iniciativa é um movimento comunitário e com entrada gratuita. Informações Instagram @pordosoldogama

O evento é organizado pela Associação Gama Artesanato Arte e Cultura (GAMAAC) e é apoiado por: Corgama, Gama Verde, CRC Gama, pontedigitalbsb, Liquigás, Super Sacolão da Família, Instituto Voar Cultural, Banca de Poetas, Carla Geórgia Produções, ACEIG, Autoescola Mega, Gama Cidadão, Notícias do Gama, Só no Gama, IBRAM, Administração Regional do Gama e 16º Grupamento de Bombeiro Militar – Gama.

O coordenador da iniciativa, Israel Carvalho, afirma que o evento busca reunir famílias e moradores do Gama, promovendo o fortalecimento dos laços comunitários e valorizando a cultura local, com foco na música e no ambiente natural do parque. Ele recomenda trazer tapetinho, banquinho ou sombrinha para aproveitar a tarde ao ar livre com a família e amigos.“O Gama tem um enorme potencial turístico e cultural que ainda precisa ser mais explorado. O Parque Ecológico é um dos nossos maiores tesouros naturais, e eventos como o Pôr do Sol Cultural são uma oportunidade de mostrar ao público o que a nossa cidade tem de melhor, tanto em paisagens quanto em talento jovem”, diz Israel.

Programação

16h – José William (Abertura)

16h20 – Êrika Fernandes (Convidada Banca de Poetas)

16h25 – Laércio Nicolau (Convidado Banca de Poetas)

16h30 – Assis Negrogato & Anísio

17h30 – Joel do Sax

18h10 – Palco Aberto

18h30 – Encerramento

Pix Solidário

Para manter este movimento vivo, gratuito e acessível, o evento aceita contribuições voluntárias via PIX solidário. Toda ajuda é bem-vinda e contribui diretamente para a valorização dos artistas e a continuidade do evento como um espaço de cultura, afeto e pertencimento.

Com um público médio de 300 pessoas por edição, o evento também alcança grande visibilidade nas redes sociais e na imprensa local, com um engajamento médio de 100 mil pessoas por mês. “O PIX solidário que vem salvando, sinal que a população abraçou o movimento a comunidade tem contribuído para ajudar os artistas. Mas precisamos de mais apoio dos empresários local, inclusive estamos pedindo ajuda para comprar um saxofone novo para o José William”, revela Israel Carvalho.

Literatura

A Banca de Poetas, entidade parceira desde a primeira edição, é responsável pela programação literária que inclui lançamento de livros, recitais poéticos, teatro literário e troca de livros. Para o coletivo de poetas e escritores, o livro é o elemento cênico principal e a troca de saberes se dá a partir da palavra escrita, oral e encenada. Todo o acervo fica disponível para o público, incentivando o acesso à leitura, à cultura e à formação cidadã O Potencial Turístico do Gama

O Gama, região tradicional do Distrito Federal, tem se consolidado como um destino importante para o turismo. Além do Parque Ecológico, que oferece ampla área de lazer e preservação ambiental, o Gama é conhecido por suas festas tradicionais e o crescente cenário cultural. O evento surge como uma oportunidade de reforçar a cidade como um centro cultural de grande importância.

Organizado por Israel Carvalho e com nove edições já realizadas, o Pôr do Sol Cultural do Gama é um evento mensal ao ar livre que celebra a música, o pôr do sol, a natureza e o convívio em comunidade. Acontece sempre no terceiro domingo de cada mês, das 16h às 20h, no “Coração do Parque” (obra assinada pelo arquiteto Ariomar da Luz Nogueira), localizado no Parque Ecológico do Gama, hoje reconhecido como o novo ponto de encontro da cidade. A proposta é simples e poderosa: unir a frequência da música instrumental à fotossíntese, contemplando o espetáculo natural do pôr do sol e o contato com a natureza, para criar uma experiência sensorial e transformadora. Inspirado pela simplicidade essencial da natureza, o projeto convida o público a desacelerar, respirar e se reconectar. Famílias, amigos, artistas e vizinhos se encontram sob o céu do Gama para celebrar algo precioso: o tempo presente, o convívio e o bem viver.

Além de entreter, o Pôr do Sol Cultural do Gama cuida. Cuida da autoestima coletiva, da saúde mental, do vínculo comunitário. É um remédio natural feito de afeto, arte e luz.

Comprometido com a valorização dos talentos locais, o evento abre espaço para artistas do Gama e de todo o Distrito Federal, revelando novos nomes e proporcionando encontros musicais que ficam na memória e no coração.

Mesmo sem apoio governamental, ele prova que é possível criar algo duradouro e especial. A entrada é gratuita, mas quem desejar pode contribuir via PIX para apoiar o saxofonista, que encanta a todos com sua música e ajuda a manter essa tradição viva. Com o apoio do Ibram (Instituto Brasília Ambiental), o evento acontece desde novembro de 2023 e conta com a colaboração da comunidade e de empresários locais para sua continuidade. Sobre o Gama

Fundado em 1961, o Gama é uma das regiões mais antigas do Distrito Federal, situada a cerca de 30 km do centro de Brasília. A cidade combina paisagens naturais exuberantes com uma forte identidade cultural e é um ponto de encontro de pessoas que buscam um ambiente acolhedor e rico em história.Serviço:

O quê: Pôr do Sol Cultural do Gama, com apresentação de José William

Quando: Neste domingo, 20 de julho, das 16h às 20h

Onde: Parque Ecológico do Gama

Entrada: Gratuita

Como Participar: Aberto ao público. A recomendação é trazer tapetinho, banquinho ou sombrinha para aproveitar a tarde ao ar livre com a família e amigos.

Informações: (61) 98463-3314 ou pelo Instagram @pordosoldogama

Organização: Associação Gama Artesanato Arte e Cultura (GAMAAC)

Apoio: Corgama, Gama Verde, CRC Gama, Ponte Digital BSB, Liquigás, Super Sacolão da Família, Instituto Voar Cultural, Banca de Poetas, Carla Geórgia Produções, ACEIG, Autoescola Mega, Gama Cidadão, Notícias do Gama, Só no Gama, IBRAM, Administração Regional do Gama, 9º Batalhão de Polícia Militar do Gama, 16º Grupamento de Bombeiro Militar do Gama e Conseg – Conselho Comunitário de Segurança do Gama.